Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, informează DIICOT, citat de News.ro.

Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a doi inculpaţi (cu vârstele de 64 şi 47 de ani), aflaţi sub măsura arestului preventiv, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată.

„Din probatoriul administrat a rezultat faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, inculpaţii şi un suspect, cetăţean italian, au constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar şi al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracţiuni de înşelăciune prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate”, precizează DIICOT.

Procurorii arată că scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanţiile băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

„Calitatea de lider al acestui grup a fost asumată de către inculpatul în vârstă de 64 de ani (n. red. - Călin Georgescu), care a coordonat întreaga activitate infracţională şi le-a atribuit celorlalţi doi membri roluri în cadrul mecanismului ilicit pus la cale, aceştia fiind prezentaţi drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi comerciale străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate care intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti, ce urmau să fie însuşite de către grupul infracţional organizat”, menţionează sursa citată.

Promisiunea unei finanțări de 6 milioane de euro printr-o instituție bancară fictiv prezentată ca fiind din Marea Britanie

Potrivit anchetatorilor, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi Câmpulung Muscel, judeţul Argeş, iar ulterior în Londra, la care au participat inculpaţii şi suspectul, în realizarea scopului grupului infracţional organizat, „l-au indus în eroare pe reprezentantul unei societăţi comerciale, prin prezentarea ca adevărate a unor împrejurări mincinoase, respectiv că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie financiar bancară despre care au susţinut că funcţionează pe teritoriul Marii Britanii, deşi aceasta avea sediul în Uniunea Comorelor – Africa de Est”.

„Cu privire la această bancă, inculpatul în vârstă de 47 de ani (n. red. - omul de afaceri Ionel Rusen) şi suspectul (cetăţean italian) au susţinut că au funcţii de conducere şi, sub condiţia depunerii unei garanţii, au determinat victima să transfere, la două date diferite din decembrie 2021, sumele de 2.500 de euro şi de 1.000.000 euro, din contul societăţii comerciale într-un cont ce aparţinea de fapt unei entităţi financiare cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o bancă din Elveţia, în scopul obţinerii pentru membrii grupului infracţional organizat a acestei sume de bani”, arată anchetatorii.

Aceştia adaugă că, ulterior, minţindu-l că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, cei trei l-au determinat pe reprezentantul persoanei vătămate să transfere, în ianuarie 2022, pe acelaşi traseu financiar, suma de 100.000 euro.

Prin actul de sesizare a instanţei s-a solicitat menţinerea măsurilor asiguratorii luate în cauză, precum şi menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor de către judecătorul de cameră preliminară, respectiv de către instanţa de judecată, întrucât temeiurile care au determinat luarea măsurii subzistă.

Prin acelaşi rechizitoriu, procurorii DIICOT au dispus disjungerea cauzei şi formarea unui nou dosar pe rolul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, în vederea continuării urmăririi penale cu privire la suspect (cetăţean italian), pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi faţă de alţi participanţi la comiterea acestor fapte, cu referire la sesizările formulate de către alte persoane, precum şi pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Dosarul penal a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Ilfov.