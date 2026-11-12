Potrivit unui comunicat de presă al Compartimentului de Pneumologie Pediatrică Timişoara, România se numără printre ţările cu o pondere ridicată a deceselor provocate de pneumonie în rândul copiilor sub cinci ani. Boala poate fi provocată de bacterii, virusuri şi, mai rar, de fungi. Printre aceştia se numără pneumococul, virusul sinciţial respirator şi virusurile gripale, potrivit News.ro.

„Pneumonia este o infecţie respiratorie acută care afectează plămânii. În urma infecţiei, alveolele pulmonare, micile structuri în care are loc oxigenarea sângelui, se pot umple cu lichid şi secreţii inflamatorii. Acest lucru îngreunează respiraţia şi reduce cantitatea de oxigen care ajunge în sânge”, se arată în comunicat.

În 12 noiembrie este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei, acesta fiind un prilej pentru prof. dr. Ioana Ciucă, coordonator Compartimentul de Pneumologie Pediatrică – Clinica de Pediatrie II Bega – Spitalul Judeţean Timişoara, de a atrage atenţia asupra unei boli care, deşi poate fi prevenită şi tratată eficient atunci când este diagnosticată la timp, continuă să reprezinte un pericol major, îndeosebi pentru copiii mici. Potrivit medicului, la nivel mondial, în fiecare zi, aproape 2.000 de copii cu vârsta sub cinci ani îşi pierd viaţa din cauza pneumoniei. Anual, numărul deceselor depăşeşte 700.000. În România, unul din patru decese în rândul copiilor a fost provocat de pneumonie.

„Pneumonia nu trebuie privită ca o simplă răceală. Este o infecţie care poate evolua rapid, mai ales la copilul mic, unde mecanismele de apărare ale organismului nu sunt complet dezvoltate. Cei mai vulnerabili sunt sugarii, copiii născuţi prematur, cei cu afecţiuni pulmonare cronice sau cu deficienţe imunitare, dar pneumonia poate apărea şi la cei sănătoşi. În formele severe, pneumonia poate duce la insuficienţă respiratorie acută, ceea ce înseamnă că plămânii nu mai reuşesc să asigure oxigenarea corespunzătoare a organismului. În unele cazuri pot apărea şi complicaţii: acumularea de lichid în jurul plămânului, pleurezie sau, în cazurile foarte grave, sepsisul”, a declarat Ioana Ciucă.

Primele manifestări ale pneumoniei pot semăna cu cele ale unei infecţii respiratorii

Potrivit medicului, primele manifestări ale pneumoniei pot semăna cu cele ale unei infecţii respiratorii obişnuite. Tusea, febra, respiraţia modificată, oboseala şi scăderea poftei de mâncare sunt simptome frecvente. Există însă şi semne care ar trebui să determine prezentarea rapidă la medic: respiraţia rapidă, superficială, dificultăţile de respiraţie, alimentaţia dificilă, starea modificată a copilului. Învineţirea buzelor, somnolenţa accentuată sau dificultăţile respiratorii severe reprezintă semne de alarmă care necesită intervenţie medicală de urgenţă.

„Una dintre greşelile pe care trebuie să le evităm este administrarea antibioticelor la primele semne de tuse sau febră. Nu orice infecţie respiratorie este o pneumonie şi nu orice pneumonie necesită antibiotic, pentru că există şi pneumonii de cauză virală. Tratamentul trebuie stabilit de medic, în funcţie de cauza infecţiei, de vârsta copilului şi de severitatea bolii. În cazul copiilor mici, starea generală se poate deteriora într-un interval scurt de timp. Pe de altă parte, trebuie să insistăm asupra prevenţiei. Vaccinarea antipneumococică, vaccinarea antigripală, imunoprofilaxia împotriva virusului sinciţial, respectarea schemei naţionale de imunizare şi prezentarea la medic atunci când apar semne de agravare sunt măsuri care pot reduce riscul de îmbolnăvire şi, mai ales, de apariţie a formelor severe”, spune Ioana Ciucă.

În cadrul Compartimentului de Pneumologie Pediatrică al Clinicii de Pediatrie II Bega sunt evaluaţi şi monitorizaţi copii cu afecţiuni respiratorii acute şi cronice, inclusiv cu infecţii pulmonare. Evaluarea clinică, ecografia pulmonară şi, atunci când sunt necesare, analizele de laborator ajută la stabilirea diagnosticului şi la identificarea eventualelor complicaţii.