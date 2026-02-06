Comisia a anunțat în ianuarie că dorește să relaxeze procedurile interne de redactare a noilor legi, susținând că trebuie să reacționeze mai rapid la un „mediu geopolitic în continuă schimbare și volatil”.

Pentru a face acest lucru, executivul UE intenționează să propună noi orientări care să îi permită să reducă evaluările de impact de durată și consultările publice atunci când elaborează legislație. Acest lucru i-ar permite să adopte „acțiuni rapide și decisive”, a precizat Comisia într-un apel public pentru feedback pe această temă.

Însă zeci de contribuții din partea ONG-urilor, sindicatelor, mediului academic, grupurilor industriale și cetățenilor, publicate pe site-ul Comisiei, susțin că acest plan va duce la un proces decizional opac, care nu evaluează corespunzător impactul economic, social și de mediu al noilor legi.

„Atunci când mecanismul decizional al Comisiei este ocolit, așa cum s-a întâmplat recent sub Comisia von der Leyen, rezultatul sunt legi proaste, influențate de corporații puternice și de guverne străine”, a declarat Sebastian Bechtel, avocat coordonator la ClientEarth.

Orientările privind „Better Regulation”, actualizate ultima dată în 2021, stabilesc pașii pe care UE trebuie să îi urmeze în procesul de elaborare a legislației. Acestea prevăd că legile trebuie să fie „fundamentate pe cele mai bune dovezi disponibile”, iar orice propunere care implică costuri sau are un impact economic, social sau de mediu semnificativ trebuie să fie însoțită de o evaluare de impact.

În fața unui mediu comercial global tot mai ostil, a instabilității politice, a nevoilor de apărare și a creșterii sentimentului anti-UE în multe state membre, Comisia susține însă că vechile metode de legiferare nu mai sunt adecvate.

Documentul Comisiei afirmă că noile reguli „ar trebui să includă proceduri accelerate pentru inițiative sensibile la timp, pentru a răspunde unor nevoi urgente și pentru a permite Comisiei să acționeze în situații de urgență”.

Federația Sindicatelor din Austria a declarat că Executivul european se contrazice „cu propriile obiective declarate și cu principiile fundamentale ale unei bune administrații, transparenței și responsabilității” și a precizat că „respinge folosirea urgenței ca justificare pentru ocolirea garanțiilor democratice”.

Grupurile de mediu au avut o poziție similară. ONG-ul Oceana, organizația juridică ClientEarth și Health and Environment Alliance au avertizat toate asupra direcției în care se îndreaptă agenda „Better Regulation” a Comisiei. Peste 50 de ONG-uri au publicat miercuri o declarație comună pe acest subiect.

Societatea civilă nu este singura care cere prudență. Și actori din industrie au avertizat împotriva folosirii „urgenței politice” ca pretext pentru a renunța la evaluări de impact solide. Printre aceștia se numără Federația Suedeză a Industriei Alimentare și banca franceză Crédit Agricole.

„Evaluările de impact cuprinzătoare rămân esențiale” pentru a înțelege efectele noii legislații asupra cadrului juridic existent, a transmis Federația Bancară Europeană în contribuția sa, exprimându-și îngrijorarea față de „numărul tot mai mare de situații în care evaluările de impact sunt omise fără o justificare suficientă și transparentă”.

Alberto Alemanno, profesor de drept și politici europene la HEC Paris, a mers mai departe, acuzând Comisia că „instrumentalizează amenințările geopolitice pentru a demonta standardele care ne protejează”.

„Este o tentativă calculată de a instituționaliza dereglementarea pe ușa din dos, sacrificând responsabilitatea publică în favoarea unei agende opace și desființând în mod discret dreptul cetățenilor de a influența legislația UE”, a spus acesta.

Potrivit feedback-ului transmis până în prezent, susținătorii ideii sunt foarte puțini. Comisia Europeană nu a răspuns solicitării POLITICO de a comenta reacțiile primite.