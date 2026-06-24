"Potrivit sondajelor, aproximativ 60 % dintre ruşi sunt pentru un acord de încetare a focului. Dacă în Rusia există peste 100 de milioane de alegători, deci, cel puţin, vor fi 60 de milioane. Bine, să zicem 50" de milioane, a comentat el în timpul unui interviu la sediul partidului său.

Analiştii consideră că această forţă liberală ar putea să aglutineze votul de protest la 20 septembrie, ceea ce o transformă într-o ameninţare pentru partidul pro-Kremlin, Rusia Unită, ale cărui cote de popularitate se află la minime istorice.

"Iabloko a fost întotdeauna periculos pentru putere, întrucât suntem o alternativă adevărată. Noi vrem să schimbăm Rusia. Nu vrem doar ca Ivanov să fie înlocuit de Petrov. Vrem ca politica să se schimbe", argumentează Rîbakov.

Pacifismul ca program electoral

Iabloko este singurul partid care a apărat pacea încă de la începutul, în februarie 2022, a ceea ce a fost numită "operaţiune militară specială", la fel cum a făcut-o în cazul războiului din Cecenia (1995).

Din acest motiv, membrii acestui partid sunt persecutaţi cu obstinaţie, deoarece autorităţile nu doresc prezenţa unei formaţiuni pacifiste în Duma rusă.

Rîbakov consideră că presiunea exercitată asupra partidului său este o "formă de dialog cu puterea": "Când Iabloko afirmă că pacea şi libertatea sunt necesare în Rusia, autorităţile răspund: 'Mesaj primit, foarte interesant, ia de-aici o nouă amendă!'".

În opinia sa, liberalii ruşi plătesc un preţ ridicat pentru faptul că dorinţa de pace creşte tot mai mult în societate, în faţa partidului războiului condus de preşedintele Vladimir Putin şi a opoziţiei loiale acestuia.

"Cu cât mai mulţi oameni ne susţin, cu atât mai mare va fi presiunea. (...) Toţi pot observa că tot mai mulţi oameni susţin poziţia Iabloko şi nu pe cea a marelui partid al lui Putin. Cum reacţionează puterea? Cum poate", punctează el.

De aceea, el respinge atât boicotul, cât şi "votul inteligent" promovat de defunctul lider al opoziţiei, Aleksei Navalnîi, întrucât consideră că acesta avantajează sistemul. "Dacă mai mulţi oameni merg la vot şi votează pentru o alternativă, atunci puterea va vedea ce se întâmplă. Iar asta va schimba politica guvernului. Dar numai dacă vor vota Iabloko", apreciază Rîbakov.

Totuşi, el nu exclude posibilitatea ca partidul său să nu intre în parlament, pentru care trebuie să depăşească pragul electoral de 5%.

Pierderi masive de candidaţi

El personal nu va putea participa la alegeri - a fost declarat extremist pentru că a postat o fotografie cu Navalnîi pe reţelele de socializare după moartea acestuia în închisoare - la fel şi directorul ziarului Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2021.

În plus, liderii Iabloko din regiunile Sankt Petersburg, Karelia, Pskov, Vladimir, Kamceatka, Riazan şi Hakasia se află în închisoare. Unul dintre liderii Iabloko din Sankt Petersburg, Vasili Neustroev, a primit o condamnare la zece ani de închisoare. Mai mult, zeci de candidaţi au fost eliminaţi din diferite motive, inclusiv pentru că au criticat războiul.

"Dar sunt mii de oameni care sunt dispuşi să continue să participe la alegeri. Nu-i poţi amenda pe toţi. E absurd!", comentează el.

Partidul - care consideră că Putin conduce un sistem "autoritar", dar "încă nu o dictatură" - nu se dă bătut şi îşi va desfăşura congresul federal pe 27 iunie, când va prezenta listele de candidaţi. "Cum te aperi de un topor? Trebuie să înţelegi că nu trebuie să-ţi pleci capul, ca să ţi-l taie", subliniază liderul formaţiunii menţionate.

Rîbakov spune că, până la urmă, Putin nu va reuși să omoare zecile de milioane de ruși care vor o schimbare

Rîbakov consideră că autorităţile nu vor să-şi recunoască "numeroasele greşeli" pe care le fac şi nici să renunţe la a mai folosi frica drept instrument politic, deoarece aceasta ar însemna automat alternanţa la putere.

De aceea sunt închise ziare, muzee, organizaţii neguvernamentale şi sunt persecutate partide politice, iniţiative culturale, piese de teatru şi cărţi. "Noi nu putem exista în afara a ceea ce se întâmplă în Rusia. Ar fi ciudat", spune el.

Oricum, liderul Iabloko consideră că autorităţile, la urma urmei, nu vor putea face nimic cu zecile de milioane de oameni care vor o schimbare. "Ivan cel Groaznic nu a putut face nimic. Nici Stalin. Ei bine, da, a ucis o mulţime de oameni în timpul represiunii din timpul Marii Terori. Dar în Rusia au existat, există şi vor exista întotdeauna oameni care apără un viitor în libertate", subliniază el.

"Acea zi va veni. Singura întrebare este cât va trebui să aşteptăm, câţi oameni vor fi judecaţi, câţi vor muri sau vor părăsi ţara pentru totdeauna", conchide Rîbakov.