Pericolul ignorat de mulți români. La ce trebuie să fim atenți în aceste zile

19-01-2026 | 19:25
Au trecut 10 zile de la primul Cod Galben de ger emis anul acesta, iar următoarele două nopți se anunță la fel de friguroase. 

Roxana Hulpe

La fel de frig va fi și luni noapte, spun meteorologii, care au emis Cod Galben de ger pentru toată țara. Până marți dimineața la ora 10 temperaturile vor fi cuprinse între -8 și -20 de grade. Apoi gerul va persista în șapte județe din nordul și centrul țării.

În noaptea de marți spre miercuri din nou gerul se extinde în toată țara și a fost emis deja un nou Cod Galben în acest sens.

În Capitală gerul va fi mai intens dimineața pe la marginea orașului unde se vor înregistra -11 grade. În plus, miercuri și joi sunt anunțate și precipitații mixte ce vor favoriza depunerea poleiului.

Pompierii ne sfătuiesc să pășim cu grijă pe tortuare dacă sunt înghețate și să privim spre acoperișuri și să evităm zonele unde vedem țurțuri.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 19-01-2026 19:25

