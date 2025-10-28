Mega scandal la Casa Albă. O comisie de anchetă a stabilit că zeci de măsuri executive atribuite lui Biden ar trebui anulate

Zeci de măsuri executive (decrete, n.r) luate de Joe Biden „nu pot fi considerate în totalitate ca fiind ale sale”, arată rezultatele unei anchete cu implicații majore în politica internîă și externă a Statelor Unite.

Cei mai apropiați consilieri ai săi „au depus eforturi considerabile pentru a-l susține” pe Biden, care suferea de declin fizic și cognitiv în timpul mandatului său, potrivit unui raport bombă publicat marți, astfel că deciziile prezidențiale sunt cel puțin discutabile.

Documentul personalului Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților — bazat pe mai mult de o duzină de mărturii ale asistenții lui Biden — prezintă modul în care „cercul restrâns” al democratului a luat măsuri pentru a „regiza meticulos” aparițiile sale publice, pentru a-i ușura sarcina de lucru privată și chiar pentru a împiedica legislatorii să discute cu el, arată publicația New York Post.

„Aceste măsuri au variat de la îngrijirea machiajului, a vestimentației și a programului președintelui Biden, la numărul de pași pe care președintele Biden îi putea face sau urca, la timpul de care președintele Biden avea nevoie pentru a citi și pentru a-l petrece cu familia sa”, se arată în raportul de 91 de pagini, „reducând la minimum ședințele cabinetului, solicitând „îndrumări” de la Hollywood cu privire la discursul privind starea națiunii și alte evenimente și utilizând telepromptere chiar și la evenimente mici, intime”.

De fapt, chiar și când Biden i-a acordat fiului său Hunter o grațiere generală pentru infracțiuni fiscale și legate de arme, precum și pentru orice potențiale infracțiuni comise pe o perioadă de 11 ani, președintelui i s-a dat o notiță cu toate punctele de discuție aprobate.

Ancheta, condusă de președintele Comisiei de Supraveghere James Comer (R-Ky.), a constatat, de asemenea, că ordinele executive semnate cu autopenul — inclusiv unele grațieri prezidențiale — ar trebui considerate nule de drept, deoarece au fost autorizate fără „aprobarea care să poată fi atribuită consimțământului președintelui”.

25 de grațieri și comutări ale pedepselor cu autopenul

Biden însuși a declarat pentru New York Times, în iulie, că un autopen a fost folosit pentru a semna 25 de mandate de grațiere și comutare a pedepselor în decembrie 2024 și ianuarie 2025, dintre care unele au acordat clemență pentru mii de infractori. Grațierea lui Hunter Biden a fost una dintre puținele pe care președintele le-a semnat de mână în această perioadă.

Întrebat direct dacă știa cine a operat autopenul, fostul șef de cabinet al Casei Albe, Jeff Zients — care a aprobat grațierile de ultim moment pentru membrii primei familii pe 19 ianuarie 2025 — a răspuns fără ocolișuri într-o mărturie în fața comisiei: „Nu știu”.

„Au existat procese bune”, a insistat Zients, care a recunoscut că nu a participat la discuțiile privind persoanele care urmau să primească grațierea din partea lui Biden în ultima zi și că a fost informat doar de către un asistent. „Au existat autorizații verbale ale deciziei președintelui care aveau loc ocazional.”

Hunter Biden a intervenit în unele dintre aceste „discuții familiale” privind grațierile „spre sfârșitul, chiar sfârșitul mandatului”, a recunoscut Zients.

„Autoritatea de a acorda grațieri nu este acordată cercului restrâns al președintelui. Nici nu poate fi delegată anumitor membri ai personalului atunci când competența președintelui este pusă la îndoială”, se menționează în raport. „Este important de menționat că, chiar dacă această autoritate ar putea fi delegată – ceea ce nu este posibil –, ea ar trebui să fie delegată în mod expres de către președintele Biden însuși.”

Într-o declarație din iunie, Biden a susținut: „Vreau să fiu clar: eu am luat deciziile în timpul președinției mele. Eu am luat deciziile privind grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că nu am făcut-o este ridicolă și falsă”.

Comisia de supraveghere a emis marți o scrisoare separată către procurorul general Pam Bondi, solicitând o anchetă completă a acțiunilor executive și a grațierilor lui Biden, precum și a consilierilor de vârf „profund implicați în mușamalizare” care ar fi putut comite infracțiuni.

Medicul Casei Albe a refuzat să se „autoincrimineze”

Printre aliații lui Biden acuzați că au „facilitat” mușamalizarea se numără adjunctul șefului de cabinet Annie Tomasini, medicul Casei Albe, dr. Kevin O’Connor, și fostul șef de cabinet al primei doamne Jill Biden, Anthony Bernal.

Toți trei au invocat al cincilea amendament când au fost chemați în fața comisiei de supraveghere în ultimele luni (dreptul la tăcere, pentru a nu se autoincrimina, n.r).

O'Connor și-a invocat dreptul de a nu se autoincrimina când a fost întrebat: „Ți s-a cerut vreodată să minți în legătură cu starea de sănătate a președintelui?” și „Ai crezut vreodată că președintele Biden nu era apt să-și îndeplinească atribuțiile?”

Biden recunoaște că nu a aprobat fiecare grațiere în parte, șeful de cabinet Zients a semnat grațierile din ultima zi

„O figură cheie în mușamalizarea cazului, dr. O'Connor l-a susținut pe președinte prin evaluări medicale extrem de înșelătoare”, se arată în raportul referitor la expertul medical care l-a îngrijit pe Biden timp de cel puțin 15 ani.

„Refuzul său de a răspunde la întrebări privind îndeplinirea îndatoririlor sale în calitate de medic al președintelui — combinat cu mărturii care indică faptul că dr. O'Connor ar fi cedat presiunilor politice din partea cercului restrâns, influențând deciziile sale medicale și contribuind la mușamalizarea cazului — legitimează îngrijorările publicului cu privire la faptul că dr. O'Connor nu a fost sincer în îndeplinirea îndatoririlor sale supreme față de țară.”

David Schertler și Mark MacDougall, care l-au reprezentat pe O'Connor în cadrul depoziției, au declarat la momentul respectiv că „privilegiul medic-pacient și datoria etică de confidențialitate a medicului impun ca dr. O'Connor să refuze să depună mărturie cu privire la orice aspect al îngrijirii și tratamentului acordat președintelui Biden”, deși alți profesioniști din domeniul medical, precum fostul medic al Casei Albe din timpul mandatului lui Obama, Jeffrey Kuhlman, au contestat faptul că privilegiul medic-pacient ar fi fost încălcat de întrebările adresate.

În timp ce Trump și republicanii din Comisia de Supraveghere au subliniat că acțiunile autorizate de Biden prin autopen ar trebui considerate „nule”, notele Departamentului Justiției au sugerat în trecut că președintele nu trebuie să semneze manual fiecare act de clemență – a cărui putere este absolută și nu a fost restricționată de hotărârile judecătorești sau de actele Congresului.

„Este foarte revelator faptul că preferă să denatureze situația decât să prezinte dovezi concrete”, a declarat un aliat al lui Biden referitor la raportul comisiei de supraveghere. „Încă nu au făcut publice transcrierile reale, ceea ce le permite să continue să promoveze afirmații nefondate.”

Comer a adăugat într-o declarație că „președinția Biden Autopen va rămâne în istorie ca unul dintre cele mai mari scandaluri politice din istoria Statelor Unite”.

Biden a fost supus unor teste neurologice în cadrul controalelor medicale anuale, dar rezultatele nu au fost niciodată făcute publice și el nu a fost supus niciunui test cognitiv.

O'Connor rezuma testele într-o scurtă scrisoare adresată în fiecare an secretarului de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, afirmând că a exclus diagnostice mai grave, precum boala Parkinson. El nu a răspuns niciodată la întrebările mass-media.

Biden, examinat de un expert în Parkinson

De remarcat este faptul că Jean-Pierre — care a afirmat în februarie 2024 că Biden „trece un test cognitiv în fiecare zi” — a refuzat să răspundă la orice întrebare adresată comisiei cu privire la o întâlnire pe care președintele a avut-o cu un expert în Parkinson la Casa Albă în luna ianuarie.

Alții, precum Zients, au cerut o „evaluare completă” a lui Biden după dezastruoasa sa dezbatere din 27 iunie 2024 cu Donald Trump, în timpul căreia președintele a făcut afirmații ilogice – „În sfârșit am învins Medicare” – și a vorbit cu o voce întreruptă și răgușită, pe care asistenții au atribuit-o unei răceli.

„Nu aveam nicio îndoială cu privire la capacitatea sa de a trece aceste teste”, a adăugat ea. „Nu credeam că ar fi de ajutor din punct de vedere politic.”

În martie 2024, Casa Albă a lui Biden a încercat să pună capăt speculațiilor cu privire la starea fizică și mentală a președintelui, recrutându-i pe producătorul hollywoodian Jeffrey Katzenberg și pe regizorul câștigător al premiului Oscar Stephen Spielberg pentru a-l ajuta să se pregătească pentru discursul său privind starea națiunii, a menționat Zients.

Consilierul special Robert Hur descoperise cu o lună înainte că Biden păstrase „în mod intenționat” informații clasificate la reședința sa privată după ce părăsise Casa Albă a lui Obama, dar a refuzat să formuleze acuzații federale, în parte pentru că juriul l-ar fi considerat „un bătrân simpatic, bine intenționat, cu o memorie slabă”.

O'Connor, Dunn și consilierul principal Mike Donilon se numărau printre cei care aveau de câștigat financiar dacă îl mențineau în cursa pentru 2024, potrivit Comitetului de Supraveghere, Donilon urmând să câștige cel puțin 8 milioane de dolari în total dacă președintele ar fi câștigat un al doilea mandat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













