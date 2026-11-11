Marşul, care potrivit organizatorilor a reunit 500.000 de persoane, a avut loc are loc după recenta criză legată de Tribunalul Constituţional, relatează dpa, citată de Agerpres.

Într-o ţară sub tensiune după atacul armat de la Cracovia, soldat cu nouă morţi, şi extrem de divizată politic, autorităţile se temeau de eventualele violenţe.

Poliţia poloneză a mobilizat un dispozitiv impresionant, încă vizibil în centrul oraşului la începutul serii, însă marşul s-a încheiat oficial la ora locală 20:00.

În fruntea coloanei de participanţi s-a aflat însuşi preşedintele naţionalist Karol Nawrocki, căruia i-au urmat liderul Partidului Lege şi Justiţie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, politicianul de extremă dreapta Grzegorz Braun, care a atras atenţia la nivel internaţional în trecut pentru o serie de incidente antisemite, precum şi alţi reprezentanţi ai formaţiunilor de dreapta şi de extremă dreapta.

''Cu siguranţă există aici peste o jumătate de milion de polonezi'', a declarat Rafal Buca, purtător de cuvânt al organizatorilor.

Pe website-ul lor, organizatorii explică faptul că a apăra identitatea naţională, suveranitatea şi interesele naţionale, precum şi ordinea creştină este semnificaţia devizei ''Dumnezeu, Onoare, Patrie''.

Ansamblul ţării şi al instituţiilor poloneze celebrează această zi, dar marşul nu există decât din 2011. În acest an, marşul s-a desfăşurat sub sloganul ''Polonezii, stăpâni în Polonia''.

Printre pancartele purtate de manifestaţi, una avea mesajul ''Make Europe white again'', fiind purtată de mai mulţi tineri îmbrăcaţi în negru şi având feţele acoperite de cagule. Unii dintre aceştia aveau şi drapele cu crucea celtică.

''Polonia nu este de vânzare'', au scandat mai mulţi manifestanţi, în timp ce alţii au avut mesaje îndreptate contra premierului proeuropean Donald Tusk, pe care l-au calificat drept ''dictator''.

Polonia sărbătoreşte Ziua Independenţei pe 11 noiembrie, moment în care marchează restaurarea statului independent polon în 1918, după 123 de ani de împărţiri între Prusia, Austro-Ungaria şi Rusia.

În ultimii ani, marşul de la Varşovia a devenit una dintre cele mai mare reuniuni ale grupurilor de dreapta şi de extremă dreapta din Europa.