Mark Rutte întredeschide uşa NATO Ucrainei: ”Rusia rămâne o ameninţare la adresa Europei”. Când s-ar putea încheia războiul

Secretarul general al NATO Mark Rutte estimează, într-un interviu acordat grupului german de presă RND şi cotidianului spaniol El Pais, publicat miercuri, că războiul din Ucraina se poate încheia până la sfârşitul anului 2025.

”Planul de pace (în Ucraina) nu schimbă evaluarea Rusiei ca ameninţare pe termen lung la adresa Europei”, avertizează el.

”Tratatul de la Washington din 1949 permite oricărei ţări din zona euroatlantică să adere. Dar acest lucru este posibil doar cu unanimitatea aliaţilor”, declară Mark Rutte. ”La Summitul (NATO) de la Washington, noi am decis că aderarea Ucrainei la NATO este ireversibilă. În paralel, mai mulţi aliaţi, inclsuiv Statele Unite, au declarat că se opun în prezent acestei aderări”.

Secretarul general al NATO recomandă prudență în așteptările legate de propunerea Statelor Unite pentru încheierea războiului din Ucraina, subliniind că planul necesită în continuare negocieri substanțiale, relatează DPA.

Planul de pace al SUA

În interviul acordat RND și El Pais, el afirmă că acest cadru, revăzut de Statele Unite și Ucraina, oferă elemente promițătoare, dar lasă nerezolvate probleme care necesită mai multe runde de negocieri.

Ucraina a acceptat miercuri principalele puncte ale planului de pace propus de către Statele Unite, potrivit guvernelor ucrainean şi american.

Președintele american Donald Trump a anunțat că încă există dezacorduri pe anumite puncte, iar Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu liderul de la Casa Albă până la sfârșitul acestei săptămâni.

Săptămâna trecută, Washingtonul a prezentat un plan în 28 de puncte, criticat de Europa și Kiev, care, potrivit oficialilor, reflectă prea mult interesele Rusiei.

Reprezentanți ai SUA, Ucrainei și Europei s-au întâlnit la Geneva pentru a revizui documentul.

Rutte a catalogat această reuniune drept una „productivă”, dar a subliniat că reprezintă doar un prim pas către negocieri structurate între Statele Unite și Ucraina. El declară că Rusia a suferit pierderi grele - de aproximativ 20.000 de militari pe lună - şi că a câştigat puţin teren.

El estimează că aproximativ un milion de militari au fost uciţi sau răniţi de la începutul invaziei ruse a Ucrainei, în februarie 2022, iar Rusia a cucerit doar 1% din teritoriul ucrainean în 2025 şi înaintează abia câţiva metri pe zi.

Rusia continuă să reprezinte o amenințare pentru Europa, spune Rutte

Mark Rutte avertizează că pericolul atacurilor ruse în Europa nu se limitează doar la flancul de est al NATO, conform unui interviu acordat postului german NTV.

„Diferența dintre o lovitură de rachetă în Lituania și în Spania este de doar cinci minute”, a subliniat Rutte, subliniind necesitatea de a rămâne vigilenți.

El le cere statelor aflate mai departe de flancul de est să nu subestimeze amenințarea rusă.

”Ştiţi care e diferenţa între Vilnius şi Valencia? Cinci minute”, declară secretarul general al NATO Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) şi El País, referindu-se la timpul în care o rachetă rusă poate atinge Spania.

”Aceste rachete zboară cu de cinci ori viteza sunetului. Nu le putem doborî cu rachete interceptoare convenţionale”, avertizează el. ”Aşadar, dacă credeţi că doar Lituania de pe flancul de est trebuie să se îngrijoreze şi că alte oraşe sunt în siguranţă, vă înşelaţi. Suntem cu toţii pe flancul de est”.

Rutte avertizează să nu se cadă în capcana convingerii greșite că Rusia nu va mai reprezenta o amenințare după un eventual acord privind planul de pace în Ucraina.

”Chiar şi cu un plan de pace, Rusia rămâne o ameninţare de durată la adresa Europei”, subliniază el. ”Dacă un preşedinte rus este pregătit să sacrifice un milion dintre propriii săi compatrioţi pentru credinţa greşită că trebuie să corecteze istoria, atunci trebuie să fim pregătiţi de orice ameninţare din partea Rusiei”.

Acesta este motivul pentru care statele membre NATO investesc mult mai mult în apărare.

”Rusia n-are niciun drept de veto”

Fostul premier olandez nu vede, însă, o cale rapidă către pace.

”Suntem departe de a ne atinge obiectivul pe calea păcii”, declară el. ”Acest plan de pace serveşte ca bază de negocieri între Ucraina şi Statele Unite. El conţine elemente puternice, dar şi elemente dificile, care necesită muncă şi negocieri suplimentare”.

El consideră negocierile de la Geneva un ”adevărat succes”, însă această întâlnire este doar baza iniţială a unui dialog adevărat între Statele Unite şi Ucraina.

”Sper cu adevărat că pacea va veni în curând”, declară el.

Secretarul general al NATO anunţă că nu va accepta un veto al Moscovei împotriva aderării Ucrainei la NATO.

”Rusia nu are nici niciun cuvânt de spus şi nici niciun drept de veto cu privire la cine devine membru NATO”, subliniază Mark Rutte.

În cadrul NATO, însă, un nou membru este primit cu unanimitate, insită el, iar mai multe ţări aliate se opun aderării Ucrainei.

Garanţii de securitate solide

”Dacă te uiţi la planul de pace şi vrei să te asiguri că Putin nu mai încearcă niciodară să atace Ucraina, atunci, dacă aderarea la NATO nu este o opţiune, trebuie cel puţin să creăm garanţii de securitate suficient de solide pentru ca Rusia să nu atace Ucraina”, declară Mark Rutte.

NTV comentează că principala problemă este cum să se mențină forțele ucrainene puternice pe termen lung.

A doua întrebare se referă la ce pot face membrii Coaliției Voluntarilor, iar a treia este legată de aportul pe care îl vor aduce Statele Unite, după ce președintele american Donald Trump a declarat, înaintea întâlnirii cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska, că dorește să participe la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

