„Ştiu că unii au pus la îndoială acea legătură (transatlantică) şi poate chiar hotărârea acestei alianţe de a rămâne unită în faţa unui adversar, aşa că permiteţi-mi să fiu foarte clar: hotărârea şi capacitatea noastră de a apăra fiecare aliat sunt absolute. Dacă cineva ar fi atât de nebun încât să ne atace, răspunsul ar fi devastator”, a dat asigurări şeful NATO, în condiţiile în care preşedintele Donald Trump, supărat pe aliaţii europeni că nu l-au ajutat în războiul din Iran, a sugerat că SUA s-ar putea retrage din alianţă sau nu s-ar mai simţi obligate să respecte clauza de ajutor reciproc.

Pe de altă parte, el a menţionat şi problema de a face NATO „nu doar mai puternică, ci şi mai echitabilă”, ceea ce este o formulare diplomatică pentru ca Europa să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

El a subliniat importanţa investiţiilor în apărare, în „dezvoltarea capacităţilor de care este nevoie” şi în continuarea sprijinului acordat Ucrainei.

Creşterea cheltuielilor pentru apărare este un lucru important, pe măsură ce statele membre se îndreaptă treptat către obiectivul de 5% din PIB, convenit anul trecut la Haga, dar „nu este un scop în sine”, a punctat Rutte. El a evidenţiat necesitatea de a construi capacităţi industriale de apărare, astfel încât aliaţii să devină mai dotaţi, să îşi poată consolida şi mai mult forţele armate şi să se asigure că acestea dispun de echipamentul necesar „pentru a descuraja orice adversar şi a apăra fiecare aliat”.

Planurile SUA în Europa rămân o enigmă

Rutte a fost întrebat de jurnalişti dacă are vreo informaţie nouă cu privire la modificările planificate sau potenţiale pe care Statele Unite vor să le facă în ceea ce priveşte gradul de pregătire pentru a răspunde la o eventuală criză, în urma speculaţiilor conform cărora SUA şi-ar putea reduce contribuţia la forţele de intervenţie rapidă ale NATO, denumite „Modelul de forţe NATO”.

Rutte a oferit un răspuns extrem de complicat, dar, în esenţă, acesta se rezumă la: „ceva se schimbă în culise, dar nu vă pot spune despre ce este vorba”, comentează The Guardian.

„Nu este nimic nou. Toată lumea ştia că se întâmplă acest lucru şi nu are nicio legătură cu faptul că SUA doresc să echilibreze povara. Are legătură cu faptul că nu pot fi peste tot în acelaşi timp”, a menţionat Rutte. Presat să dea un răspuns şi să confirme dacă se schimbă ceva, Rutte a evitat întrebarea şi a spus că totul este „strict secret”.

Întrebat despre posibile reduceri suplimentare ale efectivelor militare americane din Europa, eventual în Italia, Rutte a spus că este important ca SUA să-şi „reorienteze” prezenţa „în timp, într-un mod structurat” şi, în general, a recunoscut că nu ne poate spune prea multe, întrucât este o decizie a SUA. „Capacitatea generală de descurajare şi apărare în Europa trebuie să rămână aceeaşi, deoarece ne confruntăm cu ameninţarea rusă, lucru pe care îl recunoaştem cu toţii”, a subliniat însă el.

Rutte a mai fost întrebat despre întâlnirea de vineri a miniştrilor de externe şi despre cum a decurs aceasta, după ce au existat unele dezacorduri destul de aprinse între membri în ultimele luni. El a insistat că a fost „o întâlnire foarte bună”, adăugând cu un zâmbet: „Fiind vorba de o alianţă democratică, vom avea întotdeauna dezbateri”. Însă el a subliniat că „diferenţa este uriaşă” dacă se compară cu situaţia din NATO de acum doi ani.

El a adăugat că alianţa trebuie să continue să se schimbe. „Trebuie să ne asigurăm că summitul de la Ankara va da rezultate concrete”, a menţionat şeful NATO.

Întrebat dacă Europa ar trebui să se pregătească să se apere fără SUA, el a respins premisa întrebării. „Nu ne pregătim pentru acea ultimă parte a întrebării dumneavoastră”, i-a răspuns el jurnalistului, repetând însă declaraţiile sale privind consolidarea NATO printr-un element european mai puternic.

„Ceea ce veţi vedea în următorii ani este o schimbare către o relaţie mai echilibrată, o schimbare credibilă, în care europenii îşi asumă această responsabilitate mai mare, cu Statele Unite ferm ancorate în relaţia transatlantică”, a asigurat el.