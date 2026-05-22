Potrivit comunicatului, judecătorii ÎCCJ susțin că noile prevederi privind reunirea și disocierea cauzelor în camera preliminară, eliminarea citării părților la termenele ulterioare și introducerea „autorității de lucru judecat” asupra probelor pot genera blocaje procedurale și restrângeri ale drepturilor procesuale.

ÎCCJ invocă posibile încălcări ale prevederilor constituționale referitoare la statul de drept, egalitatea în fața legii, dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare.

Judecătorii susțin că modificările legislative ar afecta coerența procedurii penale și echilibrul procesual dintre părți.

Principalele critici formulate de ÎCCJ

1. Reunirea și disjungerea cauzelor în camera preliminară

Una dintre modificări permite reunirea și disjungerea cauzelor în etapa camerei preliminare. ÎCCJ arată că această reglementare nu este corelată cu regulile existente, ceea ce poate genera dificultăți procedurale.

Judecătorul de cameră preliminară ar putea ajunge să influențeze indirect fondul cauzei, depășindu-și atribuțiile limitate la verificarea legalității urmăririi penale. De asemenea, sunt semnalate posibile blocaje privind competența, restituirea dosarelor și evitarea soluțiilor contradictorii.

2. Eliminarea citării părților la termenele ulterioare

O altă modificare prevede că, după primul termen, părțile trebuie să urmărească singure evoluția dosarului.

ÎCCJ consideră această regulă neclară și excesivă, subliniind că poate afecta dreptul la apărare și dreptul la un proces echitabil. Sunt evidențiate riscuri majore pentru persoanele vulnerabile, inclusiv deținuți, vârstnici sau persoane fără acces la mijloace digitale.

3. Autoritatea de lucru judecat în camera preliminară

Legea ar conferi caracter definitiv concluziilor judecătorului de cameră preliminară privind legalitatea probelor.

ÎCCJ avertizează că această soluție contravine jurisprudenței Curții Constituționale, care permite reanalizarea legalității probelor și în faza de judecată. O astfel de reglementare ar putea limita rolul instanței de fond și dreptul la apărare.