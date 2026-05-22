În scenariul exercițiului, anul este 2030, iar trupele fac parte dintr-un comandament NATO condus de Marea Britanie, desfășurat rapid în Estonia după ce forțele ruse au atacat statele baltice, într-un posibil început al celui de-Al Treilea Război Mondial, scrie Sky News.

Forțele britanice și aliații lor, inclusiv soldați din Statele Unite, au transformat o zonă dezafectată a stației de metrou Charing Cross într-o bază militară improvizată subterană, imaginată ca fiind situată în capitala Estoniei, Tallinn.

Exercițiul reprezintă un exemplu despre modul în care infrastructura civilă poate fi utilizată în scopuri militare în timpul unui conflict.

De aici, militarii lucrează pe laptopuri și urmăresc ecrane de mari dimensiuni, folosind inteligență artificială și alte tehnologii digitale pentru a identifica rapid ținte rusești înainte de a lansa roiuri de drone, rachete și sisteme de bruiaj pentru distrugerea acestora.

Scenariul de luptă pare să decurgă favorabil, însă trupele se bazează pe sisteme informatice care încă nu sunt integrate în toate structurile armatei britanice și pe echipamente care nici măcar nu au fost achiziționate încă.

Comandanții nu știu nici dacă guvernul va aloca miliardele de lire sterline suplimentare considerate necesare pentru cumpărarea acestor echipamente în cantități suficiente.

În simulare, partea condusă de Marea Britanie trebuie să folosească peste 5.000 de drone pe zi — atât pentru atac, cât și pentru supraveghere — pentru a avea șanse în fața unei armate ruse experimentate și rezistente după anii de război împotriva Ucrainei.

Multe dintre aceste drone ar fi de unică folosință, necesitând stocuri uriașe și o industrie capabilă să producă sute de mii de unități suplimentare.

Armata ucraineană și partenerii săi industriali fac deja acest lucru în realitate.

În schimb, în prezent, armata britanică ar putea desfășura doar câteva sute de drone pe zi, iar acest ritm nu ar putea fi susținut prea mult timp din cauza stocurilor reduse și a faptului că industria britanică nu este pregătită pentru producția la scară necesară într-un război real.

General-locotenentul Mike Elviss, comandantul Corpului Aliat de Reacție Rapidă (ARRC) — comandamentul NATO condus de Marea Britanie implicat în exercițiu — a explicat aceste provocări într-un mesaj video prezentat jurnaliștilor invitați să urmărească simularea desfășurată la stația Charing Cross.