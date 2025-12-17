Marea Britanie va reveni în programul Erasmus în 2027, după aproape cinci ani de pauză: „Un prim pas crucial”

17-12-2025 | 09:17
Marea Britanie se pregăteşte să reintre în programul european de schimburi universitare Erasmus, din care a ieşit în urmă cu aproape cinci ani, în urma Brexitului, relatează AFP citând presa britanică.

Claudia Alionescu

Londra ar putea anunţa revenirea în Erasmus miercuri, în cadrul unei revizuiri („reset”) a relaţiilor cu Uniunea Europeană, menţionată în mod regulat de premierul laburist Keir Starmer, pentru a elimina resentimentele legate de Brexit.

Un acord încheiat cu Bruxelles-ul pe tema Erasmus ar deschide calea participării studenţilor britanici la program începând cu ianuarie 2027, potrivit presei britanice.

Motivul pentru care Marea Britanie a renunțat la programul Erasmus

Regatul Unit a părăsit Erasmus, la care participa din 1987, când a ieşit din UE, la începutul anului 2021.

Această decizie a stârnit consternare în rândul studenţilor şi al cadrelor didactice din învăţământul superior din Regatul Unit.

Un purtător de cuvânt s-a limitat să spună că guvernul britanic „nu doreşte să comenteze discuţiile în curs”, dar vestea a fost rapid salutată de universităţile britanice şi de al treilea partid politic al ţării, Liberal-Democraţii (pro-europeni), care o consideră „un prim pas crucial” către o relaţie mai strânsă cu UE.

Sursa: News.ro

