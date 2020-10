Marea Britanie și Spania, pe punctul de a adopta noi restricții împotriva Covid-19

Marea Britanie și Spania sunt pe punctul să adopte noi restricții, după ce măsurile recente nu au dat rezultatele scontate.

Guvernul spaniol va extinde carantina la nivelul întregii capitale. Locuitorii Madridului nu vor mai putea ieși din oraș, iar parcurile și locurile de joacă vor fi închise, din nou.

Cum pandemia este iar în ofensivă, lumea vrea să știe când vom avea un vaccin anti Covid.

Aprobarea oricărui ser experimental în Statele Unite depinde de un grup de experţi prea puţin cunoscuţi, dar care - iată - au acum în faţă o sarcină monumentală.

Cu toate că autoritățile repetă obsesiv avertismentele și apelurile, se pare că tinerii îndeosebi nu aud mesajul.

Angela Merkel insistă asupra măsurilor de protecție

Ca să nu ajungă și Germania în asemenea situație, cancelarul Merkel insistă asupra masurilor elementare.

Angela Merkel: „Să nu uităm că păstrarea distanței, protecția nasului și a gurii, spălarea regulată a mâinilor, aerisirea încăperilor, folosirea aplicației Corona WarnApp, nu-i protejează doar pe bătrâni, nu doar pe cei din grupele de risc, ci pe noi ca societate liberă în ansamblu.”

Ventilarea încăperilor a fost inclusă oficial pe lista măsurilor recomandate de guvernul german pentru combaterea pandemiei.

O reuniune a miniștrilor educației din toate cele 16 landuri a fost dedicată modului în care trebuie aerisite clasele. Experți în mecanica fluidelor, igiena aerului și aerodinamică au argumentat importanța aerisirii încăperilor la fiecare 20 de minute.

Situația s-a ameliorat în Italia

Suntem în secția de urgențe a spitalului din Lodi, oraș cu 46 de mii de locuitori din nordul Italiei. În primăvara, acest spital primea zilnic în jur de 100 de pacienți COVID. Mortalitatea în oraș a crescut în acele luni cu 300%.

În acest moment, în Lodi sunt în medie 10 cazuri noi pe săptămână, iar la terapie intensivă nu e niciun bolnav COVID.

Mărturia unui american a cărui soră a murit de Covid-19

„N-ar trebui să vă asumați riscuri cu boala asta!”

Este pledoaria emoționantă a unui californian, a cărui soră a murit de COVID la numai 29 de ani, fară să fie avut boli preexistente. Cassie a luat virusul la jumătatea lunii septembrie chiar de la mama ei.

Cassie a fost diagnosticată cu miocardită asociată COVID, o inflamație a mușchiului cardiac. A suferit atacuri de cord în lanț, până la cel fatal, sâmbăta trecută.

Aprobarea vaccinului anti-Covid nu ține de voința lui Trump

Chiar dacă Donald Trump se consideră atotputernic şi atotştiutor, aprobarea unui vaccin anti Covid nu depinde doar de voința preşedintelui american.

Nici măcar girul Autorității de reglementare pentru medicamente şi alimente nu ajunge. Un grup restrâns de experţi are acces la datele testelor pentru vaccinurile experimentale.

Sunt specialişti din diferite domenii, nu doar epidemiologie şi dezvoltarea vaccinurilor, ci şi statistică, sau etică medicală.

Dr. Francis Collins, Director National Institutes of Health: „Ei ştiu cine a primit vaccinul şi cine a primit placebo, la teste. Ei sunt aceia care îşi dau seama dacă a venit timpul să spunem: "avem un vaccin eficient".

Dr. Eric Topol, Professor of Molecular Medicine: „Vrem să ştim dacă sunt total independenţi, dacă n-au avut anterior legături cu o anume companie, dacă nu sunt în conflict cu unii sau cu alţii."

De obicei, numele acestor experţi rămân confidenţiale până la finalizarea studiilor clinice. Dar unul dintre ei, Susan Ellenberg, a acceptat să discute cu jurnaliștii CNN.

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: „Te simţi răspunzător. Ştii că toată lumea are încredere în tine cu aceste date...”

Susan Ellenberg, Perelman School of Medicine at UPenn: „Cu siguranţă n-am mai fost în situaţia când conducerea ţării să fi fost implicată atât de direct într-un proces de acest tip. Ce se va întâmpla? Sincer, nu ştiu. Suntem pe un teritoriu necunoscut. Cine poate şti ce va face administraţia?"