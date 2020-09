Drama prin care trece un bărbat infectat cu noul coronavirus: „Sunt ca un zombie, nu pot respira, nu pot merge”

Un bărbat de 29 de ani din Marea Britanie, infectat cu noul coronavirus, a transmis un mesaj de avertizare populației de pe patul de spital.

Chris Grailey s-a îmbolnăvit, după ce a declarat că el crede că este „invincibil” și că „noul coronavirus este o prostie”, transmite Mirror.

Grailey se află acum la terapie intensivă și poate respira doar cu ajutorul unei măști de oxigen, deși nu are alte probleme de sănătate și transmite populației să învețe din greșelile sale și să ia în serios virusul, înainte să fie prea târziu.

„M-am infectat în Tenerife, crezând că sunt invincibil și nepurtând mască. Am fost bolnav în cea mai mare parte a vacanței. Mi-am pierdut gustul, mirosul, am avut transpirații reci. Când m-am întors acasă, totul s-a înrăutățit. Nu pot respira, nu pot merge. Sunt ca un zombie. Am plătit un preț. Nu am alte probleme de sănătate. Nu vreau ca cineva să facă aceleași greșeli ca mine. Acum sunt în terapie intensivă și nu știu dacă voi supraviețui”, a mai spus el.