"Terapiile de conversie" - care asimilează homosexualitatea unei boli - sunt practici care pretind în mod greşit că pot modifica orientarea sexuală sau identitatea de gen a unei persoane.

"Victimele acestor practici de conversie povestesc fapte care merg de la bătăi, violuri şi ameninţări verbale şi până la manipulare şi exorcizări", a subliniat joi, în acest comunicat, Guvernul britanic.

"Lacune juridice au făcut persoanele LGBT+ vulnerabile la aceste acte prejudiciabile, iar de aceea trebuie să legiferăm", a justificat, citată în acest comunicat, secretara de stat însărcinată cu Egalitatea, Olivia Bailey.

DEFINIREA INFRACŢIUNII

Un proiect de lege în acest sens a fost anunţat în mai multe rânduri - începând din 2018 - însă fără niciun rezultat, din cauza unor răzgândiri ale fostelor guverne conservatoare.

Partidul Laburist al lui Keir Starmer, care a ajuns la putere în 2024, s-a angajat să adopte această măsură - care să includă transsexualii.

Acest proeict de lege stabileşte criterii în vederea definirii infracţiunii penale şi sancţionării totodată a celor care, atât în Anglia, cât şi în Ţara Galilor, facilitează sau încurajează asemenea practici în afara acestor provincii britanice.

Textul nu acoperă întregul Regat Unit, deoarece este vorba despre un domeniu de competenţă al fiecărei provincii a regatului.

Astfel, Scoţiei şi Irlandei de Nord le revine să decidă să se alăture acestei interziceri.

Organizaţii de apărarea drepturilor lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor şi transsexualilor s-au bucurat de acest anunţ.

"Salutăm această legislaţie care a întârziat prea mult. Este vorba despre o primă etapă esenţială în vederea tratării practicilor de conversie drept o anumită formă de prejudiciu", a declarat copreşedinta Asociaţiei Galop, Jasmine O'Connor.

Uniunea Europeană (UE) a anunţat la rândul său, în mai, că nu are competenţe legale pentru ca să interzică aceste practici la scara întregului continent, aşa cum cere o petiţie semnată de peste un milion de cetăţeni europeni.

Bruxellesul se va limita să le recomande statelor membre UE să interzică "terapiile de conversie".

"Terapiile de conversie" sunt, în prezent, complet interzise în opt state membre UE - Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Malta, Portugalia şi Spania.