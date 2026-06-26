Guvernul susține că decizia vine în urma numeroaselor plângeri ale cetățenilor privind impactul asupra vieții de zi cu zi, potrivit northafricapost.com.

Premierul Aziz Akhannouch a anunțat, după ședința Guvernului din 25 iunie, că executivul a decis revenirea la ora standard GMT odată cu încheierea verii.

Potrivit acestuia, hotărârea a fost luată în urma consultărilor din cadrul coaliției de guvernare și după o analiză a efectelor produse de actualul sistem GMT+1.

„Această decizie este rezultatul unei evaluări aprofundate a impactului actualului sistem de calcul al timpului și ține pe deplin cont de preocupările exprimate în ultimii ani”, a declarat premierul.

Marocul a trecut, în 2018, la ora de vară permanentă, menținând ceasurile cu o oră înainte pe tot parcursul anului, cu excepția lunii sfinte Ramadan.

Autoritățile au justificat atunci măsura prin nevoia de a sincroniza mai bine programul țării cu cel al partenerilor economici europeni și prin dorința de a reduce consumul de energie.

În ciuda argumentelor economice, schimbarea a fost contestată constant de o parte a populației și de organizațiile societății civile.

Criticii au susținut că ora de vară permanentă afectează programul zilnic, în special al elevilor, care în sezonul rece ajungeau la școală înainte de răsăritul soarelui. De-a lungul anilor au fost organizate proteste și au fost depuse petiții prin care se cerea revenirea la fusul orar GMT.

Premierul Aziz Akhannouch a recunoscut că actualul sistem a devenit o problemă pentru mulți marocani și a explicat că acesta a cântărit decisiv în schimbarea politicii guvernamentale.

„Actualul sistem a devenit o sursă de disconfort major pentru mulți marocani”, a afirmat premierul.