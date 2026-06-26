Europenii din Spania până în Regatul Unit au fost afectați în această săptămână de un val de căldură extrem, temperaturile urcând aproape sau peste 40 de grade Celsius chiar înainte de vârful verii, scrie Politico.

Cercetări noi publicate vineri arată că un astfel de eveniment ar fi fost „practic imposibil” acum 50 de ani și a devenit mult mai probabil chiar și în ultimele două decenii, din cauza încălzirii globale. Consorțiul World Weather Attribution, care include oameni de știință de la Imperial College London și de la Centrul Climatic al Crucii Roșii și Semilunii Roșii, a folosit metode revizuite științific pentru a compara valul de căldură de săptămâna aceasta cu alte veri toride din Europa, din 1976 și 2003.

„Pe întreaga durată a acestui val de căldură, am constatat că în ultimii 50 de ani… probabilitatea unui astfel de eveniment s-a schimbat enorm”, a declarat autorul principal Theodore Keeping, cercetător în fenomene meteo extreme la Imperial College London.

„Acest eveniment nu ar fi fost posibil în iunie fără schimbările climatice”, a adăugat el. „Temperaturile medii nocturne pe trei zile nu ar fi fost posibile în nicio perioadă a anului fără schimbările climatice, iar probabilitatea unor temperaturi maxime zilnice pe trei zile ca acestea a crescut de peste 500 de ori față de 1976.”

Temperaturi fără precedent

Până în 1976, planeta se încălzise cu doar 0,3°C peste nivelurile preindustriale, ajungând la 0,6°C în 2003 și la 1,4°C anul trecut. Există un consens științific că valurile de căldură devin mai frecvente și mai intense odată cu fiecare fracțiune de grad de încălzire.

Pentru regiunea analizată din Europa de Vest și Centrală - care se întinde din nordul Spaniei și Regatul Unit până în sudul Suediei și estul Poloniei - „acest val de căldură este cel mai sever înregistrat vreodată”, au scris cercetătorii.

Oamenii de știință mai arată că temperaturile din timpul zilei din această săptămână sunt acum de 10 ori mai probabile decât în vara extremă din 2003, când 70.000 de oameni au murit din cauze legate de căldură. Temperaturile ridicate din timpul nopții sunt chiar de aproximativ 100 de ori mai probabile decât acum 23 de ani.

Schimbările climatice au făcut și acest eveniment mai fierbinte. „Un val de căldură similar în iunie ar fi fost cu aproximativ 3,5°C mai rece ziua în 1976 și cu aproximativ 2°C mai rece în 2003”, a spus Keeping. „Temperaturile nocturne ar fi fost cu aproximativ 2,4°C mai scăzute în 1976 și cu aproximativ 1,3°C mai scăzute în iunie 2003.”

Aproape 1.000 de orașe din Europa, afectate

Pe lângă comparațiile regionale, cercetătorii au analizat aproximativ 850 de orașe europene și au constatat că aproximativ 45% au depășit recordurile istorice de temperatură „wet-bulb”.

Măsurătorile „wet-bulb” combină temperatura aerului și umiditatea și sunt folosite pentru a evalua impactul căldurii asupra sănătății umane, deoarece reflectă capacitatea corpului de a se răcori prin transpirație.

Valorile record sugerează că „impactul asupra sănătății al acestui val de căldură este probabil extrem de ridicat”, a avertizat Keeping.

În plus, multe capitale europene traversează cea mai fierbinte perioadă de trei zile de la 1950 încoace, când au început înregistrările meteorologice fiabile.

„Din cauza încălzirii globale, aceste temperaturi foarte ridicate sunt acum așteptate în mod regulat în lunile de vară în multe capitale”, a spus Keeping.

Cercetarea nu a identificat nicio influență a fenomenului El Niño asupra acestui val de căldură din Europa.

„Oamenii de știință ca mine încep să sune ca un disc stricat. Publicăm aceleași declarații an de an, reacționând la extreme de căldură care devin tot mai severe”, a spus Friederike Otto, climatolog la Imperial College London.

„Da, acesta este schimbare climatică, da, suntem noi, nu este El Niño, da, avem soluții, nu le implementăm suficient de repede”, a adăugat ea.