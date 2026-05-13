Marco Rubio, sancţionat de Beijing prin interzicerea intrării în China, scapă de sancţiuni cu ajutorul unui nou nume chinez

Marco Rubio, de origine cubaneză - şi un opozant aprig al comunismului - a jucat un rol-cheie, în calitate de senator, în adoptarea unor sancţiuni impuse Chinei, în legătură cu presupusa recurgere la munca forţată a uigurilor, o minoritate musulmană.

El a fost de asemenea foarte critic faţă de represiunea Beijingului la Hong Kong.

Din cauza acestor poziţii ferme în domeniul drepturilor omului, el a fost sancţionat, la acea vreme - în două rânduri - de către China - şi anume prin interdicţia de a intra pe teritoriul chinez.

Însă, cu puţin înainte de intrarea sa în funcţia de secretar de Stat, în ianuarie 2025, Guvernul şi presa oficială chineză au început să folosească alt caracter - "lu" - al primei silabe a numelui său de familie, care în mandarină se scrie "Lu Bi Ao" (în versiunea fără accent).

Doar accentul de pe litera "u" se schimbă.

Potrivit News.ro, doi diplomaţi afirmă că această schimbare se explică prin faptul că el este vizat de sancţiuni în fosta ortografie a numelui său.

Ambasada Chinei, contactată de AFP, nu a răspuns imediat.

Un oficial de la Departamentul de Stat, întrebat despre acest lucru, s-a limitat să confirme că Marco Rubio îl însoţeşte pe Donald Trump în China.

El a fost văzut urcând, marţi, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.