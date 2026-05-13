Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună
Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună

Marco Rubio, sancţionat de Beijing prin interzicerea intrării în China, scapă de sancţiuni cu ajutorul unui nou nume chinez

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
62516312
IMAGO

Secretarul de Stat american Marco Rubio se duce la Beijing alături de Donald Trump, în pofida faptului că este vizat de sancţiuni în China, un obstacol diplomatic ocolit printr-o transliterare a numelui său.

autor
Cristian Matei

Marco Rubio, de origine cubaneză - şi un opozant aprig al comunismului - a jucat un rol-cheie, în calitate de senator, în adoptarea unor sancţiuni impuse Chinei, în legătură cu presupusa recurgere la munca forţată a uigurilor, o minoritate musulmană.

El a fost de asemenea foarte critic faţă de represiunea Beijingului la Hong Kong.

Din cauza acestor poziţii ferme în domeniul drepturilor omului, el a fost sancţionat, la acea vreme - în două rânduri - de către China - şi anume prin interdicţia de a intra pe teritoriul chinez.

Însă, cu puţin înainte de intrarea sa în funcţia de secretar de Stat, în ianuarie 2025, Guvernul şi presa oficială chineză au început să folosească alt caracter - "lu" - al primei silabe a numelui său de familie, care în mandarină se scrie "Lu Bi Ao" (în versiunea fără accent).

Citește și
Cristi Chivu, discurs emoționant în fața președintelui Italiei înainte de finala Cupei, transmisă live pe VOYO. VIDEO

Doar accentul de pe litera "u" se schimbă.

Potrivit News.ro, doi diplomaţi afirmă că această schimbare se explică prin faptul că el este vizat de sancţiuni în fosta ortografie a numelui său.

Ambasada Chinei, contactată de AFP, nu a răspuns imediat.

Un oficial de la Departamentul de Stat, întrebat despre acest lucru, s-a limitat să confirme că Marco Rubio îl însoţeşte pe Donald Trump în China.

El a fost văzut urcând, marţi, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

Marco Rubio s-a aliniat liniei lui Donald Trump după ce a preluat funcţia de secretar de Stat.

Preşedintele republican îl prezintă pe omologul său chinez Xi Jinping drept un prieten, privilegiază o consolidare a relaţiilor comerciale şi împinge în plan secund problemele drepturilor omului.

Anul trecut, Marco Rubio a dat însă asigurări Taiwanului că administraţia Trump nu va negocia viitorul acestei insule în cadrul unui acord comercial cu Beijingul.

Actualul Guvern din Taiwan consideră insula drept o ţară suverană, însă China o revendică drept parte integrantă a teritoriului chinez.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio: Administrația Trump apreciază țările care pun interesul național pe primul plan

Sursa: News.ro

Etichete: Marco Rubio, China, SUA,

Articol recomandat de sport.ro
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Cristi Chivu a ținut un discurs în fața președintelui Italiei: ”Trebuie să fim un exemplu!”
Citește și...
Stiri externe
Trump l-a trimis pe Rubio să se împace cu Papa Leon. Cum a fost primit secretarul de stat SUA la Vatican. ”Un pic ciudată”

Statele Unite au salutat ”soliditatea” relaţiilor cu Vaticanul, joi, după ce secretarul de Stat Marco Rubio a fost primit de către Papa Leon al XIV-lea cu obiectivul clar afişat de a linişti tensiuni, în urma unor critici aprige ale lui Donald Trump.
Stiri externe
Rubio a negat blocada petrolieră a Cubei, iar Havana l-a acuzat că minte înaintea vizitei sale la Vatican

Cuba îl acuză pe Marco Rubio că „minte”, după ce secretarul de Stat american a negat existenţa unei blocade petroliere împotriva Havanei, relatează AFP.
Stiri externe
Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Președintele american Donald Trump a avut luni o întâlnire cu echipa de securitate națională pe tema Iranului, în cadrul căreia a fost discutată o nouă propunere a Teheranului, a confirmat Casa Albă.

Recomandări
Stiri Economice
Inflația anuală a urcat la 10,7% în aprilie. Cum explică INS creșterea, statistică, a chiriilor cu 33% într-o singură lună

Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni, pe fondul exploziei prețurilor la energie, combustibili și servicii, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Stiri externe
Preşedintele Poloniei: Conflictul Rusiei nu este un conflict izolat. Este o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică

Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a afirmat, miercuri, la debutul Summitului B9, că acest conflict al Rusiei nu este unul izolat, ci reprezintă o ameninţare la întreaga ordine nord-atlantică.

Stiri Sport
Lazio - Inter, finala Cupei Italiei, LIVE și exclusiv pe VOYO. Cristi Chivu și „nerazzurri”, în căutarea gloriei totale

Finala Cupei Italiei este programată miercuri (13 mai) la Roma. Protagonistele sunt Lazio și Inter Milano, iar marele duel pe de Stadio Olimpico va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 22:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 13 Mai 2026

03:14:32

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Mai 2026

01:43:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Amânarea tratamentelor dentare și impactul asupra sănătății generale

17:54

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uraniu fără reacție

42:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cine promovează în Premier League: știm finala din play-off, dar totul ar putea fi dat peste cap de un 0-3 la ”masa verde”!

Sport

Corespondență de la Roma | Cele mai mari ziare din Italia, descriere la unison pentru Chivu înainte de finala cu Lazio