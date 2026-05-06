Secretarul de Stat american „a ales pur şi simplu să mintă” şi să-i „contrazică pe preşedintele (american Donald Trump) şi pe purtătoarea de cuvânt a Casei Albe”, Karoline Leavitt, prin negarea „asediului petrolier criminal pe care el însuşi l-a propus” şefului statului american, a denunţat marţi, pe X, ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodriguez.

„Furnizorii noştri (de petrol) sunt intimidaţi, sunt ameninţaţi, prin încălcarea regulilor liberului schimb şi libertăţii navigaţiei”, a denunţat şeful diplomaţiei cubaneze.

Bruno Rodriguez a denunţat noi sancţiuni anunţate de către Donald Trump la 1 mai, care afectează tocmai sectorul energetic.

„Secretarul de Stat (american Marco Rubio) ştie foarte bine pagubele şi suferinţele la care supune poporul cubanez”, l-a acuzat el.

„Nu există o blocadă petrolieră a Cubei în sine”, declara, cu un pic mai înainte, şeful diplomaţiei americane, la o conferinţă de presă la Casa Albă.

Un regim în faliment

„Cuba este obişnuită să primească petrol gratuit din Venezuela. Ei luau 60% din acest petrol şi-l revindeau pe devize”, a acuzat Marco Rubio.

„Singura blocadă care a avut loc este că venezuelenii au decis (...) că nu vor mai face cadou acest petrol, cu atât mai puţin unui regim în faliment”, a apreciat el.

După îndepărtarea de la putere a fostului preşedinte venezuelean Nicolas Maduro, răpit de Forţe Speciale americane din palatul prezidenţial la începutul lui ianuarie, Washingtonul aplică o politică de „presiune maximă” împotriva insulei comuniste, pe care o supune la o blocadă de peste 60 de ani.

Donald Trump a semnat, la sfârşitul lui ianuarie, un decret prezidenţial în care stabilea că Cuba, situată la 150 de kilometri de coastele Floridei, reprezintă o „ameninţare extraordinară” la adresa Statelor Unite.

El a ameninţat cu represalii orice ţară care vrea să furnizeze petrol insulei comuniste.

Washingtonul a autorizat doar venirea unui singur petrolier rus în Cuba.

„Modelul economic” al Cubei „nu funcţionează”, iar „oamenii care se află la putere nu pot rezolva” situaţia, a tunat Marco Rubio, care şi-a construit cariera politică în Florida pe anticastrism.

„Mai rău decât un comunist este un comunist incompetent”, a tunat el.

Secretarul de Stat american Marco Rubio urmează să efectueze joi o vizită la Vatican City, mediatorul istoric între cele două ţări, care au recunoscut că poartă negocieri.

„Vom fi încântaţi să vorbim despre problema Cuba”, a dat asigurări Marco Rubio, care urmează să fie primit de către Papa american Pope Leo XIV.