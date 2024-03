De la ecrane la motoare: Cum vor să transforme giganți precum Sony și Xiaomi industria auto cu mașini electrice

Motivul? Să facă bani evident - dar trecerea la electric presupune că ar intra pe un teritoriu pe care-l știu deja foarte bine - cel al tehnologiei - ecrane multe, filme, jocuri și sute de cai putere cu puțin condus autonom.

Iată câteva dintre cele mai interesante modele din 2024.

Să faci o mașină nouă nu este ușor. Ne-a demonstrat Apple care a cheltuit foarte multe miliarde ca mai apoi să închidă definitiv proiectul Titan. Chiar dacă ești Apple, să vinzi o mașină ai nevoie de încrederea oamenilor.

E nevoie de o mulțime de omologări, miliarde de kilometri de teste și de acel ceva care să facă mașina Apple specială. Trăgând linie, Tim Cook a văzut că nu are cum să facă din asta o afacere profitabilă. Probabil vom vedea resturi rămase din dezvoltare oferite altor producători - cum este la Porsche - unde avem noul CarPlay.

Nici Fiskar n-o duce prea bine - modelul Ocean - care trebuia să aducă marca în main-stream merge prost, așa cum a arătat cunoscutul creator de conținut MKBHD iar acum au pus pe pauză producția pentru că nu vând. Iar bani mai au doar pentru câteva luni -

Tranziția spre mașini electrice e văzută ca o oportunitate - un nou început când nu prea contează moștenirea istorică. E un val care nu știm cum va merge - Mercedes-Benz și Volkswagen și-au recalibrat așteptările pentru producția de mașini electrice din cauza cererilor mai scăzute decât se așteptau acum 3 ani.

Dar, unde suntem acum cu tehnologia din lumea auto?

Avem două nume consacrate care intră pe Auto. LG este unul dintre ele - acest concept nu va ajunge vreodată pe șosele, dar ne arată un pic din tehnologiile pe care sud-coreeni - trecem peste nume - Alphable - e o colecție de soluții pe care le-am putea vedea în viitor - de la ecran curbat, frigider și soluții de entertainemnt

Pe de altă parte, Sony intră în această lume cu ajutorul Honda - Afeela - este produsul lor rezultat dintr-un parteneriat 50-50.



AI în mașini? Sigur - avem și așa ceva - Atât Mercedes cât și BMW vor să dea un pic de personalitate comenzilor vocale - ascultați că parcă vorbește un om, nu o mașină.



Aceste unelte nu sunt conectate la internet ci pot oferi informații doar despre ce este în mașină -

Mercedes-Benz are un asistent vocal care rulează pe un sistem nou de operare - Acesta poate avea mai multe personalități - Cert e că ascultă și execută.

”Poți să ceri mașinii orice informație generală, MBA v-a răspunde, poate să schimbe datele întâlnirilor dacă apar modificări în program”.

Am întrebat și despre siguranța.

Mercedes Benz - James LIU – cercetător: ”Te poți gândi la tot felul de scenarii când MBA încearcă să facă ceva periculos. Desigur, suntem Mercedes-Benz și suntem foarte atenți cu clienții noștri. Am introdus varianta BETA acum aproape un an pentru că am vrut să ne asigurăm că ce livrăm este sigur, datele rămân doar în mașină și nu avem halucinații”.

Și camioanele devin electrice. Aici avem un model european interpretat, în loc de motor diesel avem un motor electric și mai multe baterii.

Avem camere în loc de oglinzi - Aici este camera care poate filma ce este în fața mașinii, care poate filma ce este în fața mașinii și-n unghiul motor. Oglinzile retrovizoare sunt și ele înlocuite de oglinzi retrovizoare iar șoferul are la dispoziție mai multe ecrane.



Sub cabină avem motorul electic și vedem cablurile foarte groase prin care trece foarte multă energie electrică.



Unde în mod normal aveam rezervorul de motorină avem un pachet de baterii care încape pe acest suport.

Indigo este un alt producător nou de autoturisme iar modelul lor poate fi vândut în diverse configurații și platforme - ce e interesant e că motorul este montat direct în roată și ocupă puțin spațiu.

Avantajul unei mașini electrice e că plecând de la o bază foarte simplă - practic motor și baterii poți pleca de la un skateboard și să construiești orice formă dorești deasupra. Aici avem o mașină autonomă, modulară care poate să cuprindă diferite rafturi, obiecte - Mașina electrică este un skateboard. Doar de motor și baterii ai nevoie.

De-altfel, nu putem să nu discutăm și despre o problemă actuală în industria auto - mașini cu prea multe ecrane - mult mai greu de folosit în mers. Aici lucrează firme specializate. inclusiv din România ca să simplifice viața. Dar

Marius Mailat – dezvoltator: ”Mașina care are butoane, e o mașină premium. Și o să fie în viitoare. O să fie Lamborghini, Ferrari - o mulțime de companii trec spre digital - e mai ieftin, mai simplu - un buton are o misiune. Un touch pe ecran e un eveniment de software - e de preț, de scalare. Când îl programezi - și-l actualizezi. Când ai butoane e greu”.

Un echilibru vom găsi între toate aceste tehnologii. Așa cum ne-am împăcat cu telefoanele fără butoane, vom găsi un loc și pentru mașini gândite deștept.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: