Majoritatea germanilor nu se despart de smartphone nici la toaletă. Tinerii sunt cei mai dependenți de telefoanele mobile

Majoritatea germanilor sunt atât de ataşaţi de smartphone-urile lor încât nu le lasă din mână nici măcar când merg la toaletă, conform unui sondaj publicat vineri, transmite DPA.

Un sondaj YouGov comandat de DPA a constatat că peste 80% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani îşi folosesc telefoanele mobile atunci când stau pe toaletă.

În medie, 54% dintre adulţi îşi folosesc telefoanele pe toaletă, bărbaţii (58%) fiind mai dispuşi să facă acest lucru decât femeile (49%).

Activități preferate pe telefon la toaletă

Cele mai populare activităţi sunt navigarea pe reţelele de socializare precum Instagram sau TikTok (53%), informarea cu privire la ce se întâmplă în lume (36%), trimiterea de mesaje (35%) şi vizionarea de videoclipuri (33%).

Verificarea vremii (27%) şi jocurile mobile (22%) sunt, de asemenea, întrebuinţări comune ale telefoanelor mobile pe toaletă, în timp ce 10% efectuează apeluri telefonice, iar 4% verifică aplicaţiile de dating.

În plus, aproape jumătate (48%) dintre cei care folosesc telefoanele mobile chiar şi pe toaletă se declară surprinşi de cât de repede trece timpul.

În trecut, se spunea că toaletele sunt locuri unde-ţi vin idei strălucite. Astăzi, doar aproximativ 12% pur şi simplu se gândesc sau îşi planifică ziua în acel interval de timp, 9% citesc o carte, un ziar sau o bandă desenată, iar 5% ascultă radioul. Doar 2% dintre cei intervievaţi, în mare parte tineri, preferă să fredoneze o melodie în astfel de momente.

YouGov a chestionat 2.003 de adulţi din Germania în numele DPA între 1 şi 3 septembrie.

