Maia Sandu, decorată cu Ordinul European de Merit: „Această distincţie aparţine oamenilor din Moldova”. VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
000 b3bb8wy
AFP

Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit marţi Ordinul European de Merit, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Parlamentul European din Strasbourg, dedicată primilor laureaţi ai noii distincţii europene. 

autor
Ioana Andreescu

În discursul său, Maia Sandu a declarat că meritul acestei distincţii aparţine cetăţenilor Republicii Moldova, care au susţinut constant parcursul european al ţării „în pofida ameninţărilor şi şantajului rusesc”.

Fostul deputat Cristian Rizea, care s-a prezentat drept jurnalist român şi care, în urmă cu trei ani, a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani şi a fost îndepărtat sub escortă, a perturbat pentru scurt timp discursul, fiind scos din sală.

„Timp de trei decenii, moldovenii şi-au construit viitorul european – depăşind o tranziţie economică dificilă, ieşind în stradă atunci când democraţia a fost în pericol şi opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul. Acesta este meritul”, a declarat Sandu, conform ziua.md.

Ea a vorbit despre eforturile instituţiilor moldoveneşti de a implementa standardele europene, despre independenţa presei, reducerea dependenţei energetice de Rusia şi apropierea economică de Uniunea Europeană.

Citește și
Secretarul Trezoreriei SUA cere statelor G7 să ajute Washingtonul să lovească finanţele Iranului

„Facem toate acestea în timp ce trăim alături de războiul brutal al Rusiei – în timp ce rachetele şi dronele Kremlinului ne violează spaţiul aerian, ne poluează apele şi ne afectează infrastructura energetică. Moldovenii nu cedează”, a mai afirmat Maia Sandu.

Maia Sandu a adresat un apel instituţiilor europene

La finalul discursului, Maia Sandu a adresat un apel instituţiilor europene şi statelor membre ale UE să susţină continuarea integrării europene a Republicii Moldova.

„Apelul meu către instituţiile UE şi statele membre este simplu: răsplătiţi acest merit. Permiteţi Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european”, a spus Sandu.

Discursul său a fost întrerupt

Discursul său a fost întrerupt pentru scurt timp de fostul deputat Cristian Rizea, care a fost ulterior escortat din sală de serviciul de pază. Conform NewsMaker.md, fostul deputat, care s-a prezentat drept „jurnalist”, a început să strige acuzaţii la adresa Maiei Sandu.

„Este un dictator. Sunt jurnalist român, victimă a abuzurilor Maiei Sandu. Protejează mafia drogurilor. (…) Justiţia e coruptă în Republica Moldova”, a strigat Rizea în timp ce era condus afară din plenul legislativului.

Ceremonia de decernare a Ordinului European de Merit a avut loc în prezenţa preşedintelui Parlamentului European, Roberta Metsola, şi a preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Printre cei care au primit acest premiu s-au numărat şi fostul cancelar german Angela Merkel, fostul preşedinte polonez Lech Walesa, fostul preşedinte al Băncii Centrale Europene Jean-Claude Trichet şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Ordinul European de Merit a fost instituit anul trecut de Parlamentul European, cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declaraţia Schuman, pentru a recompensa personalităţile care au contribuit semnificativ la integrarea europeană şi promovarea valorilor europene.

Avertisment pentru șoferii din România: nouă înșelătorie cu roviniete online. Unii plătesc cu până la 30% mai mult

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, uniunea europeana, Republica Moldova,

Articol recomandat de sport.ro
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Soția lui Lautaro Martinez a rupt tăcerea: ”Doar noi știm ce e în spate”
Citește și...
Stiri Economice
Blocarea Strâmtorii Ormuz aproape a dublat prețurile la îngrășăminte. Sprijin european pentru români

România a avut cea mai mare creștere a prețurilor la îngrășăminte din Uniunea Europeană, aproape 17% în ultimul trimestru al anului trecut. 
Știri Actuale
Ce le cer românii angajatorilor. Este unul dintre cele mai dorite beneficii

Angajatorii măresc plaja de beneficii extra-salariale, la cererea salariaților. Printre cele mai dorite sunt cardurile culturale, care funcționează pe principiul bonurilor de masă.
Stiri Sociale
Motivul pentru care cartofii noi românești sunt de 10 ori mai ieftini decât zilele trecute. „În sfârșit, un răsfăț accesibil”

Este probabil singura materie primă care a ajuns la o zecime din preț în numai o lună. 

Recomandări
Stiri Politice
ONG-urile critică proiectul AUR-PSD: publicarea donatorilor ar putea încălca drepturile europene. „Legea poate intimida”

ONG-urile ar putea fi obligate să publice numele tuturor donatorilor care oferă mai mult de 5 mii de lei pe an. 

Cultura
Cristian Mungiu, omagiat la Cannes, critică corectitudinea politică în artă. "Trebuie să avem curajul să spunem ce gândim”

Regizorul Cristian Mungiu, omagiat la Cannes pentru noul său film, atrage atenția că, în societatea de azi, spațiul pentru dezbatere și pentru exprimarea unor idei incomode devine tot mai restrâns în artă, din cauza corectitudinii politice.

Stiri externe
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Două românce, de 25 și 26 de ani, sunt date dispărute în orașul Görlitz din Germania, după ce clădirea în care erau cazate s-a prăbușit în urma unei explozii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 Mai 2026

51:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 18 Mai 2026

01:48:45

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Agricultură fără rădăcini

42:56

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 14

23:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

90.000.000 de euro! Bayern Munchen negociază transferul starului de la Manchester City

Sport

Carlos Alcaraz anunță: ”Trebuie să mă retrag”