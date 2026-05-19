Maia Sandu, decorată cu Ordinul European de Merit: „Această distincţie aparţine oamenilor din Moldova”. VIDEO

În discursul său, Maia Sandu a declarat că meritul acestei distincţii aparţine cetăţenilor Republicii Moldova, care au susţinut constant parcursul european al ţării „în pofida ameninţărilor şi şantajului rusesc”.

Fostul deputat Cristian Rizea, care s-a prezentat drept jurnalist român şi care, în urmă cu trei ani, a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe un termen de 15 ani şi a fost îndepărtat sub escortă, a perturbat pentru scurt timp discursul, fiind scos din sală.

„Timp de trei decenii, moldovenii şi-au construit viitorul european – depăşind o tranziţie economică dificilă, ieşind în stradă atunci când democraţia a fost în pericol şi opunându-se atunci când oligarhii au încercat să captureze statul. Acesta este meritul”, a declarat Sandu, conform ziua.md.

Ea a vorbit despre eforturile instituţiilor moldoveneşti de a implementa standardele europene, despre independenţa presei, reducerea dependenţei energetice de Rusia şi apropierea economică de Uniunea Europeană.

„Facem toate acestea în timp ce trăim alături de războiul brutal al Rusiei – în timp ce rachetele şi dronele Kremlinului ne violează spaţiul aerian, ne poluează apele şi ne afectează infrastructura energetică. Moldovenii nu cedează”, a mai afirmat Maia Sandu.

La finalul discursului, Maia Sandu a adresat un apel instituţiilor europene şi statelor membre ale UE să susţină continuarea integrării europene a Republicii Moldova.

„Apelul meu către instituţiile UE şi statele membre este simplu: răsplătiţi acest merit. Permiteţi Republicii Moldova să înainteze pe drumul său european”, a spus Sandu.