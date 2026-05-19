Între timp, presiunea pe piață a crescut și mai mult, după blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde se făcea până la o treime din comerțul global cu îngrășăminte și ingrediente-cheie.

Pentru a preveni o criză, Comisia Europeană a venit cu un plan de acțiune care include o schemă de ajutorare pentru fermieri.

România este printre țările cele mai vulnerabile, spun specialiștiii, pentru că depinde de importuri în proporție de peste 90% pentru anumite tipuri de îngrășăminte. Iar pentru fermieri, îngrășămintele sunt esențiale.

Dragoș Ivan, importator de îngrășăminte: ”Vă dau un exemplu concret, dacă în decembrie 2025 o tonă de uree era cumpărată la 2.000 de lei cu TVA inclus, în februarie era 2.600, în martie 3.000 de lei și astăzi 3.500. Adică aproape dublu. Pentru un hectar de cultură mare de porumb, grâu, rapiță, investiția în îngrășăminte reprezintă cam 30-40% la nivelul costurilor de astăzi”.

În aceste condiții, mulți agricultori reduc cantitățile folosite sau fertilizează doar o parte dintre terenuri. Însă diferențele sunt uriașe, spun fermierii: o cultură de grâu fertilizată poate produce aproximativ 8 tone la hectar, în timp ce una nefertilizată doar 5 tone.

Florin Ciolacu, Clubul Fermierilor Români: ”Evident, totul pe lanț va avea un impact asupra prețului pentru produsele agricole sau ceea ce se întâmplă de obicei, pentru că decontul vine negativ la fermieri, o înăsprire și o dificultate suplimentară pentru fermieri în ceea ce privește costurile mai mari pentru producțiile agricole”.

Comisia Europeană a venit cu un plan de acțiune, pentru acest domeniu.

Christophe Hansen, comisarul european pentru Agricultură: ”Comisia va oferi sprijin excepțional țintit fermierilor celor mai afectați. Vom propune un pachet țintit în cadrul PAC, care va include și o nouă schemă de lichiditate, flexibilitate pentru plățile în avans și sprijin pentru eficiența fertilizării”.

În ceea ce privește sumele concrete care vor ajunge la fermieri, acestea nu sunt încă stabilite. Comisia promite că le va anunța până la începutul verii.

Multe dintre soluții sunt însă pe termen lung, lucru care i-a nemulțumit deja pe agricultori cum ar fi creșterea producției europene de îngrășăminte și dezvoltarea alternativelor bio, cu emisii scăzute de carbon si circulare. Comisia ia în calcul inclusiv stocuri strategice, pentru a evita crize de aprovizionare.