”Distrugerea ameninţării terorismului obligă pe toată lumea să facă un pas înainte şi să ni se alăture”, a declarat Bessent în discursul susţinut la conferinţa ”No Money for Terror”.

Oficialul american a afirmat că Statele Unite luptă adesea singure împotriva finanţării terorismului şi a cerut aliaţilor europeni să participe mai activ la sancţiunile împotriva Iranului.

Declaraţiile vin după apelurile repetate lansate de preşedintele Donald Trump şi alţi oficiali americani pentru implicarea unui număr mai mare de state în conflictul economic şi militar cu Iranul.

Noua strategie americană de sancţiuni

Bessent a prezentat şi o nouă strategie americană privind sancţiunile economice, descrisă drept ”agresivă şi ţintită”.

”Sancţiunile nu trebuie să rămână active atât de mult timp încât efectele dorite să creeze consecinţe nedorite”, a spus el.

Potrivit secretarului Trezoreriei, administraţia americană revizuieşte sancţiunile mai vechi pentru a permite instituţiilor financiare să se concentreze asupra celor mai sofisticate scheme de evitare a sancţiunilor şi de finanţare a terorismului.

Bessent a susţinut că, prin sancţiuni şi acţiuni economice, Statele Unite au redus drastic veniturile Iranului destinate programelor nucleare, dezvoltării armamentului şi finanţării grupărilor aliate din regiune.

El a afirmat că Washingtonul a perturbat ”zeci de miliarde de dolari” din veniturile petroliere estimate ale Iranului şi a intensificat acţiunile împotriva reţelelor bancare şi financiare clandestine ale regimului iranian.

Apel către statele europene

Oficialul american a cerut în special statelor europene să desemneze finanţatorii Iranului, să identifice companiile-paravan folosite pentru evitarea sancţiunilor şi să închidă sucursalele bancare implicate în astfel de operaţiuni.

”Dacă împărtăşiţi indignarea noastră faţă de agenda destabilizatoare a Iranului şi faţă de teroriştii care încearcă să ţină economia mondială ostatică, acum este momentul să vă alăturaţi Statelor Unite şi să acţionaţi agresiv”, a declarat Bessent.

Discursul are loc în contextul în care conflictul dintre SUA şi Iran continuă să afecteze economia mondială, să alimenteze creşterea preţurilor petrolului şi să provoace tensiuni pe pieţele financiare internaţionale.