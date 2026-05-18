Prima oprire a şefei statului va fi marţi la Strasbourg, acolo unde Parlamentul European se află în sesiune plenară. Maia Sandu va avea întrevederi cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, dar şi cu reprezentanţii principalelor grupuri politice europene, inclusiv Partidul Popular European, Socialiştii şi Democraţii, Renew Europe şi Verzii, scrie NewsMaker.

În cadrul vizitei, preşedinta Republicii Moldova va primi Ordinul European de Merit, distincţie instituită de Parlamentul European cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la Declaraţia Schuman. Premiul este acordat personalităţilor care au contribuit la promovarea valorilor europene şi la consolidarea proiectului european.

Miercuri, Maia Sandu se va afla într-o vizită de lucru în Ţările de Jos, unde se va întâlni cu premierul Rob Jetten şi cu ministrul de externe, Tom Berendsen. După întrevederea cu premierul olandez, cei doi oficiali vor susţine declaraţii comune de presă.

Turneul se va încheia pe 21 mai, la Praga, unde Maia Sandu va participa la GLOBSEC Forum 2026, una dintre cele mai importante conferinţe internaţionale dedicate securităţii şi politicii externe.

La invitaţia preşedintelui ceh, Petr Pavel, şefa statului va avea o întrevedere bilaterală cu liderul de la Praga şi va susţine un discurs despre experienţa Republicii Moldova în combaterea ingerinţelor externe şi protejarea democraţiei.

Potrivit Preşedinţiei, vizitele au drept scop promovarea intereselor cetăţenilor Republicii Moldova, dezvoltarea relaţiilor cu partenerii europeni şi avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.