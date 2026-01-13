Maia Sandu, acuzată de trădare după ce a spus că ar vota pentru unirea cu România. PSRM: „Deosebit de cinic şi periculos”

Stiri externe
13-01-2026 | 16:06
maia sandu
Shutterstock

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, solicită Procuraturii Generale, Serviciului de Informații și Securitate și altor instituții abilitate să o pună sub acuzare pe președinta Maia Sandu.

autor
Mihai Niculescu

Reacția vine după ce șefa statului a declarat, într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici, că ar vota „DA” la un eventual referendum privind unirea Republicii Moldova cu România.

Într-un comunicat publicat pe Facebook de Igor Dodon, socialiștii susțin că menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat și reiau poziția potrivit căreia șefa statului este „ilegitimă”, o etichetă folosită și de Moscova.

Potrivit PSRM, afirmațiile făcute de Maia Sandu nu pot fi considerate o simplă opinie personală. „Declaraţia preşedintei ilegitime Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republicii Moldova şi absorbţia acesteia de către România nu este o «opinie personală» şi nici o «speculaţie abstractă», ci un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”, afirmă socialiștii în comunicat.

Formațiunea de opoziție acuză că șefa statului ar fi recunoscut public că nu consideră statalitatea Republicii Moldova o valoare care trebuie păstrată. „De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată şi că este dispusă să susţină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naţionale, exprimată conştient, public şi pe o platformă străină”, susține PSRM.

Socialiștii cer demisia Maiei Sandu

Declarațiile criticate au fost făcute de Maia Sandu într-un interviu cu doi jurnaliști britanici, în care președinta Republicii Moldova a afirmat că ar vota în favoarea unirii cu România, dacă un astfel de referendum ar avea loc. Ea a invocat contextul geopolitic și amenințarea rusă, precizând totodată că este conștientă că, în prezent, nu există o majoritate favorabilă acestei idei în rândul populației și că, din acest motiv, integrarea în Uniunea Europeană rămâne cel mai realist obiectiv pentru țară.

Socialiștii califică drept grav faptul că aceste poziții sunt exprimate de un președinte în exercițiu. „Deosebit de cinic şi periculos este faptul că asemenea declaraţii provin de la o persoană care ocupă temporar funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Potrivit Constituţiei, Preşedintele este garantul suveranităţii şi independenţei statului”, se arată în comunicat. PSRM afirmă că Maia Sandu ar folosi funcția supremă pentru a promova proiectul unionist și ar submina statalitatea Republicii Moldova, cerând demisia imediată a acesteia. „Fiecare zi în care rămâne în funcţia de Preşedinte reprezintă o ameninţare la adresa existenţei Republicii Moldova ca stat independent”, mai spun socialiștii.

În acest context, PSRM solicită instituțiilor statului „să iniţieze de urgenţă o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale şefului statului la dezmembrarea ţării necesită cea mai dură evaluare juridică şi politică”. Totodată, formațiunea face apel la toate forțele pe care le numește „patriotice” să se unească împotriva „regimului Maiei Sandu, care împinge ţara spre pierderea suveranităţii, scindarea societăţii şi o catastrofă naţională”, acuzând „unioniștii” că ar acționa la ordinul unor „curatori externi”, fără a-i nominaliza.

La rândul lor, socialiștii moldoveni sunt acuzați de forțele proeuropene de la Chișinău că sunt aliniați intereselor Moscovei. La alegerile legislative din toamna anului trecut, PSRM a candidat într-un bloc electoral alături de Partidul Comuniștilor și alte formațiuni favorabile Rusiei, scrutin pierdut în fața forțelor proeuropene asociate Maiei Sandu.

Sursa: News.ro

Etichete: Maia Sandu, tradare, socialisti,

Dată publicare: 13-01-2026 14:29

