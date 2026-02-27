Un tată a rămas blocat într-o benzinărie — piesa de alimentare a masinii s-a blocat, iar angajații i-au spus să cheme platforma. Fiul lui, elev, i-a dat un sfat simplu: „Tată, fă o poză și trimite-o în ChatGPT.” Tatăl a fotografiat piesa blocată, a încărcat imaginea în ChatGPT și a primit în câteva secunde diagnosticul și soluția tehnică — cu două șurubelnițe, a deblocat piesa și a alimentat mașina. Fără platformă, fără service, fără niciun cost. Totul a durat patru minute.

Într-o altă școală din România, un profesor recunoaște zâmbind că nu știe ce se va face când Sergiu, elevul din clasa a VI-a care îi repară de fiecare dată conexiunea cu videoproiectorul, imprimanta școlii și laptopul, va pleca la liceu. „Încerc să vă ajut eu” — spune Sergiu de fiecare dată, cu o relaxare fantastică.

Aceste povești nu sunt excepții. Sunt realitatea din milioane de familii și școli românești — o lume în care copiii știu deja cum funcționează tehnologia, iar adulții încă încearcă să țină pasul. EduShift – Generații Conectate Digital, lansat pe 16 februarie de Asociația ADFABER cu sprijinul PRO TV, transformă această realitate într-un program național: elevii sunt formați și apoi îi învață pe profesori, părinți și bunici cum să folosească tehnologia și inteligența artificială în siguranță.

„Când un copil de 12 ani îl învață pe tatăl lui să rezolve o problemă cu AI, nu mai vorbim despre o ruptură digitală, ci despre o oportunitate uriașă. EduShift dă copiilor rolul oficial de mentori digitali — nu ca să îi pună deasupra adulților, ci alături de ei", a declarat Alin Chiriac, fondatorul ADFABER.

Cererea a depășit deja așteptările. Deși programul și-a propus inițial formarea a 200 de elevi care să instruiască la rândul lor 3000 de profesori și părinți, în mai puțin de două săptămâni de la lansare, peste 450 de elevi din toată țara s-au înscris deja. Programul, bazat pe conceptul de reverse mentoring — aplicat cu succes în țări ca Finlanda și Estonia — este prima inițiativă de acest tip la nivel național în România. Elevii de gimnaziu și liceu parcurg o formare structurată pe teme critice: recunoașterea fraudelor online, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, protecția datelor personale și fake news. După formare, organizează ateliere de mentorat pentru adulții din comunitățile lor, sub coordonarea unui profesor.

Ce învață elevii și ce transmit mai departe. Elevii de gimnaziu și liceu parcurg o formare structurată pe teme critice: recunoașterea fraudelor online și a fake news, utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale, protecția datelor personale și setarea controlului parental. După formare, organizează ateliere de mentorat pentru adulții din comunitățile lor, sub coordonarea unui profesor.

De ce acum: cifrele care arată urgența Fraudele digitale avansate au crescut cu 180% în 2025 față de anul anterior, conform raportului Sumsub, citat de DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică). Ponderea fraudelor sofisticate — bazate pe deepfake-uri, identități sintetice și sisteme AI autonome — a crescut de la 10% la 28% într-un singur an. Tot conform DNSC, fraudele informatice raportate în România au crescut cu peste 40% în 2024, iar la nivel global, doar 4% dintre victime își recuperează banii pierduți (Global Anti Scam Alliance, 2024). În paralel, un sondaj World Vision România publicat în februarie 2026 arată că 99% dintre adolescenții chestionați folosesc deja aplicații bazate pe inteligență artificială, iar 22,52% le folosesc zilnic. În același timp, 54,64% spun că profesorii discută rar sau deloc despre AI la școală, iar 24% nu au primit informații despre utilizarea sigură a AI din nicio sursă. Datele Eurostat (2025) confirmă că 44,1% dintre tinerii români (16-24 ani) au folosit AI generativă — ultimul loc în UE, unde media este 63,8%. Concluzia este clară: copiii folosesc deja AI, adulții sunt ținta principală a fraudelor digitale, iar școala nu are încă un răspuns sistematic. EduShift -Generații Conectate Digital propune exact acest răspuns.

Cine este ADFABER

ADFABER este una dintre cele mai active organizații de educație digitală din România, cu peste 11 ani de activitate. A educat digital peste 1.000.000 de copii, a format 30.000 de profesori și coordonează programe precum Technovation Girls Romania (cel mai mare program de tehnologie pentru fete din țară), Eroii Internetului și Hour of Code / Hour of AI.

Înscrierea în EduShift este deschisă pe adfaber.org/edushift-romania.

Contact presă: [email protected]