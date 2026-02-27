Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la tragerea Noroc s-a câştigat premiul de la categoria N+3 în valoare de 143.991,52 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Constanţa.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 61.273,55 lei fiecare.

Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agenţie loto din Târgu Jiu, iar cel de-al doilea, online, pe joaca.loto.ro.

Duminică, 1 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 3,32 milioane de lei (peste 653.500 de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,04 milioane de lei (peste 989.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 54,93 milioane de lei (peste 10,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 423.900 de lei (peste 83.200 de euro).

La Noroc Plus este un report la categoria I de peste 131.600 de lei (peste 25.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei (peste 233.600 de euro). La Super Noroc este un report la categoria I de peste 67.400 de lei (peste 13.200 de euro).