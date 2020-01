MAI român vrea să ofere ajutor pentru stingerea incendiilor de vegetație din Australia

Australienii primesc noi ajutoare în lupta cu incendiile.

Ministerul Român al Afacerilor Interne a anunţat că este pregătit să îşi aducă aportul în zonă. California a trimis deja acolo un echipaj.

Pe de altă parte, Statele Unite au anunţat că vor dona aproape un miliard şi jumătate de dolari pentru a reface regiunile mistuite de flăcări.

Chiar dacă a plouat şi temperaturile au mai scăzut puţin, autorităţile au avertizat că nu s-a încheiat coșmarul.

Ba chiar există riscul să se formeze un nou super-incendiu, prin contopirea unor focare din două state.

Anna Coren, corespondent CNN: „Ne aflăm la bordul navei HMS Adelaide, cea mai mare navă de debarcare cu elicoptere pe care o are Australia şi care este ancorată aici în portul Eden aflat pe Coasta de Sud în New South Wales. A sosit ieri sub un cer roşiatic plin de fum. Astăzi plouă şi este foarte frig, ceea ce este ca o gură de aer pentru pompierii care se luptă cu incendiile de vegetaţie de aici. În ceea ce priveşte această navă, numeroşi pompieri au fost aduşi aici pentru a participa la operaţiunile de evacuare şi să asigure tot ajutorul de care e nevoie. Jos, în interior, sunt peste o mie de paturi pentru cei care vor fi evacuaţi, un centru medical, precum şi tot felul de provizii de mâncare şi apă.”

Aproape 3.000 de militari rezerviști au fost mobilizați pentru a lupta cu incendiile de vegetație care sunt de neoprit din septembrie anul trecut. Focul a pârjolit până acum peste cinci milioane de hectare de teren și a distrus peste 2.000 de case.

Jonathan Samuels, corespondent SKY News: „Este mult mai răcoare azi şi o umiditate mai ridicată în aer, dar asta nu împiedică astfel de focare să mai apară şi cu fiecare adiere de vânt mai puternică pot scăpa oricând de sub control."

Oamenii sunt exasperați și furioși pentru modul în care răspund autoritățile la această criză de proporții nemaivăzute.

Actorul Russell Crowe s-a folosit de premiul câștigat la Globurile de Aur pentru a atrage atenția asupra tragediei din țara în care trăiește. A postat pe Twitter imagini cu camioneta lui de salvare, pregătită pentru orice eventualitate.

Alături a pus trofeul obținut pentru rolul principal din serialul "The Loudest Voice".

Ploaia și temperaturile ceva mai scăzute au adus puțin ajutor în lupta cu focul. Este, însă, doar un răgaz temporar. Meteorologii avertizează că temperaturile ar putea crește din nou. Și există riscul formării unui nou mega-incendiu, prin unirea mai multor focare din statele Victoria și New South Wales.