Un nou super-incendiu s-ar putea forma în Australia. Un miliard de animale, condamnate la moarte

Însă autoritățile au avertizat că nu s-a încheiat coșmarul. Mai rău, există riscul să se formeze un nou super-incendiu, prin contopirea unor focare din două state diferite.

Din septembrie, cel puțin 24 de oameni au murit. Focul a pârjolit peste 5 milioane de hectare de teren și a distrus peste 2.000 de case.

Un cer parcă incandescent și valuri de fum se văd în imaginile filmate din cabina unui avion militar australian, care a încercat să aterizeze pe aeroportul din Mallacoota, zilele trecute, pentru operațiunile de evacuare din calea incendiilor.

Până la urmă, misiunile aeriene au fost anulate și cei 4.000 de oameni refugiați pe plaje au fost evacuați cu vase militare, pe apă.

Oamenii sunt exasperați și furioși pentru modul în care răspund autoritățile la această criză de proporții nemaivăzute.

PARCHED POSSUM: After spotting this little marsupial scurrying out of smoky bushland in Australia as an out-of-control fire raged nearby, firefighters offered it water which it guzzled down gratefully. https://t.co/TWJ18wJXdY pic.twitter.com/o2jWkgAPuB

Impactul asupra vietăților sălbatice este sfâșietor. Potrivit World Wide Found, un miliard de mamifere și reptile au pierit și altele sunt condamnate.

Oameni inimoși încearcă să salveze cât mai multe animale, pe care le găsesc, amenințate de foc, pe proprietățile lor. Viața abia dacă mai pâlpâia în niște ursuleți koala, aduși la o clinică veterinară.

Fires in Australia killed 50% of koalas at a major wildlife habitat. Experts say the fires have killed thousands of koalas and kangaroos on Kangaroo Island, also home to rare birds and marsupials.

Some rescuers say they have had to euthanize many burned koalas. pic.twitter.com/vwjAKeyuwY