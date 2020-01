Mii de cadavre de canguri și urși koala, filmate pe o șosea din Australia | VIDEO

Cadavrele de canguri și urși koala sunt împrăștiate pe un câmp din apropierea șoselei.

Sute de incendii de vegetaţie din estul şi sudul Australiei fac, în continuare, ravagii în rândul populaţiilor native de animale sălbatice, care fie au murit, fie sunt intens afectate de pierderea habitatului, sete şi foame, relatează luni agenţia DPA.

