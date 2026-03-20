Zborul Delta 41 „a întâmpinat turbulențe de scurtă durată” în timpul aterizării pe Aeroportul din Sydney, a declarat pentru BBC un purtător de cuvânt al companiei aeriene. Patru însoțitori de zbor au fost răniți.

Serviciul de ambulanță din New South Wales a declarat că a evaluat cinci pacienți și a transportat trei dintre ei la spital, cu leziuni minore, printre care dureri de spate și de cap. Vârstele pacienților variau între 30 și 70 de ani.

Este cel mai recent incident în care avioane au fost afectate de turbulențe, experții afirmând că schimbările climatice sunt un factor major.

În aeronava Airbus A350 se aflau 245 de pasageri și 15 membri ai echipajului, a declarat purtătorul de cuvânt al Delta, adăugând că avionul a aterizat „în siguranță și normal” pe Aeroportul din Sydney, la ora locală 06:48, vineri (19:48 GMT, joi).

Serviciul de Ambulanță din NSW a declarat că a primit un apel cu doar trei minute înainte ca avionul să aterizeze, iar vehiculele de urgență așteptau pe pistă.

Anul trecut, 25 de persoane au fost rănite când un zbor Delta Airlines, care călătorea de la Salt Lake City la Amsterdam, a întâlnit turbulențe „semnificative” la doar două ore de la începerea zborului de lungă distanță și a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență.

În 2024, pasagerii și echipajul unui zbor Singapore Airlines au trăit cinci secunde terifiante de turbulențe severe. Un pasager a murit și zeci au fost răniți, deoarece cei care nu purtau centurile de siguranță s-au ridicat din scaune și au căzut înapoi.

Turbulențele nu sunt neobișnuite în timpul zborurilor și, deși cazurile de turbulențe puternice sau severe par să fie în creștere, acestea sunt încă foarte rare.

Estimările arată că există aproximativ 5.000 de incidente de turbulențe severe sau mai mari în fiecare an, dintr-un total de peste 35 de milioane de zboruri care decolează acum la nivel global.

Turbulențele severe sunt definite ca fiind situațiile în care mișcările ascendente și descendente ale unui avion, care traversează zone de turbulență, exercită o forță de peste 1,5 g asupra corpului – suficientă pentru a ridica o persoană din scaun dacă nu poartă centura de siguranță.

Pe măsură ce schimbările climatice modifică condițiile atmosferice, experții avertizează că zborurile ar putea deveni mai agitate: se preconizează că schimbările de temperatură și modificările modelelor de vânt din atmosfera superioară vor crește frecvența și intensitatea turbulențelor severe.