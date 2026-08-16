Aceştia şi-au exprimat nemulţumirea pentru Fanpage.it: „Temperaturile au crescut vertiginos, iar aerul a devenit irespirabil în doar cinci minute”.

„O oră blocaţi într-un avion fără aer condiţionat la Fiumicino, aşteptând decolarea spre Istanbul.” Aceasta este mărturia unui pasager care a fost nevoit să petreacă 60 de minute într-un avion pe aeroportul din Roma, fără să poată coborî şi fără aer condiţionat, din cauza unei „defecţiuni tehnice”.

„Aerul a devenit irespirabil în doar cinci minute”

Minutele de aşteptare înainte de decolare au fost descrise pentru Fanpage.it astfel: „O oră înăuntru, sub soare şi fără aer condiţionat. Temperaturile au crescut vertiginos, iar aerul a devenit irespirabil în doar cinci minute. Este o chestiune de respect elementar şi de sănătate: dacă ştii că avionul are o defecţiune la sistemul de ventilaţie, nu lăsa pasagerii să urce la bord! Să ţii oamenii înghesuiţi într-un tub de metal transformat într-un cuptor cu microunde este o nebunie. Un coşmar în ceea ce priveşte gestionarea îmbarcării.”

Potrivit primelor informaţii despre incident, pasagerii s-au îmbarcat într-un avion Turkish Airlines cu destinaţia Istanbul şi abia ulterior au fost informaţi că o problemă tehnică la sistemul de ventilaţie trebuia remediată înainte de decolare.

Rezultatul a fost însă că, timp de aproximativ o oră, pasagerii nu au putut coborî din avion pentru a reveni în zona aeroportului, unde aerul condiţionat era, fără îndoială, pornit. În schimb, au rămas blocaţi în avion, unde era pur şi simplu extrem de cald. „Tot ce putem spune este că ne-au dat un prosop rece”, au declarat aceştia pentru Fanpage.it.

Defecţiunea a fost remediată după aproximativ o oră

După o oră, defecţiunea ar fi fost remediată, iar avionul a început procedurile de decolare. Rămâne speranţa că pasagerii au putut beneficia de aer condiţionat cel puţin în timpul călătoriei spre Turcia.