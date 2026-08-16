Turiştii aleg adesea capitala Paris sau chiar Nisa pentru o vacanţă pe litoral şi trec cu vederea un loc superb din Franţa. Acum, o creatoare de conţinut a dezvăluit de ce această destinaţie este atât de subestimată şi perfectă pentru o călătorie, potrivit Express.

Reanna, care prezintă adesea locuri mai puţin cunoscute pe pagina sa de TikTok, unde are 21.600 de urmăritori, a întrebat: „De ce nu vorbeşte nimeni despre acest oraş european? Bine aţi venit în... Lyon.”

În descrierea postării, ea a dezvăluit de ce Lyon a cucerit-o „oficial”. Aceasta a adăugat: „Am petrecut patru zile aici şi, sincer, nu m-am putut sătura de cât de pitoresc este.”

„De la străzile colorate şi pasajele ascunse până la priveliştile incredibile, sunt atât de multe lucruri de explorat.”

Ea a enumerat apoi toate lucrurile care i-au plăcut la Lyon, de la faptul că este al treilea oraş ca mărime din Franţa până la reputaţia sa de capitală gastronomică a ţării.

Reanna a continuat: „Oraşul Vechi se află în patrimoniul UNESCO şi este plin de clădiri superbe în stil renascentist. De asemenea, este considerat locul de naştere al cinematografiei, datorită fraţilor Lumière.”

Ce poţi face în Lyon

Lyon are multe de oferit, de la plimbări prin pasajele secrete acoperite, cunoscute sub numele de „traboules”, până la vizitarea Bazilicii Notre-Dame de Fourvière, aflată pe un deal.

Pentru început, turiştii se pot plimba pe străzile pietruite ale unuia dintre cele mai mari centre istorice renascentiste din Europa. De asemenea, pot descoperi pasajele ascunse care traversează clădiri şi coridoare.

Nu trebuie ratată nici o călătorie cu funicularul, de unde pot fi admirate privelişti superbe asupra oraşului. În ceea ce priveşte gastronomia, există numeroase preparate care merită încercate. Turiştii pot gusta preparate locale din carne şi tarte cu praline roz în restaurantele tradiţionale.

La Les Halles de Lyon Paul Bocuse pot fi descoperite standuri acoperite pline cu brânzeturi locale, vinuri şi produse din carne.

În ceea ce priveşte parcurile şi muzeele, la Parc de la Tête d'Or se află un lac mare, grădini botanice şi o zonă zoologică cu acces gratuit.

Mulţi turişti aleg să viziteze şi Musée des Confluences, un muzeu modern situat la confluenţa celor două râuri.

Cât costă o călătorie la Lyon cu trei nopţi de cazare

O călătorie la Lyon, care include trei nopţi de cazare la hotel, poate costa între aproximativ 257 şi 410 euro de persoană, deşi suma depinde foarte mult de perioada în care este făcută rezervarea.

Preţurile fluctuează în funcţie de sezon, de cât de devreme este făcută rezervarea şi de tipul de cazare ales.

Odată ajunşi acolo, cazarea are preţuri destul de rezonabile. O noapte la un hotel de buget poate costa aproximativ 70-105 euro, iar pentru o variantă de calitate superioară preţul poate ajunge la aproximativ 210 euro.

Pentru un hotel de categorie medie, situat într-o zonă centrală, preţurile pot varia între aproximativ 117 şi 187 de euro pe noapte. Alternativ, pot fi găsite pachete care includ trei nopţi de cazare.