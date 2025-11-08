Magia sărbătorilor a început deja în Marea Britanie. Câteva străzi din Londra au fost împodobite

Capitala Marii Britanii s-a îmbrăcat deja în straie de sărbătoare.

Chiar dacă mai este mult până la Crăciun, câteva dintre străzile Londrei au fost deja împodobite.

Sute de mii de beculețe, așezate pe ornamente cu diverse forme, au împânzit centrul metropolei. Iar locuitorii și turiștii n-au vrut să rateze momentul și s-au adunat în număr mare pe străzi, pentru a se bucura, încă din prima seară, de orașul împodobit.

Proprietarii magazinelor de lux s-au întrecut și în acest an în decorațiuni care mai de care, în speranța că vor avea din nou vânzări record în perioada sărbătorilor.

