Decizia vine având în vedere plângerea prealabilă formulată de PSD în acest caz, iar prevederile sale fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus marţi la Senat.

"Pentru mine şi pentru Guvern nu există interes politic deasupra intereselor României. Iar când în joc sunt fonduri importante care intră în economia ţării noastre, nu ne putem asuma riscul unor pierderi mari. Adoptarea Strategiei Naţionale pentru Conservarea Biodiversităţii 2026 - 2030 reprezintă un jalon asumat de România în cadrul PNRR (Jalonul 31). Neîndeplinirea lui ar atrage o penalitate de peste 970 de milioane de euro.

Guvernul României a îndeplinit acest jalon printr-o hotărâre de Guvern, în şedinţa din 23.07.2026, cu avizul Ministerului Justiţiei, în aplicarea prevederilor capitolului Mediu din Programul de guvernare şi pentru respectarea angajamentelor externe asumate de România. (...) Ca să hărţuiască un Guvern pe care l-a demis fără să aibă nimic de pus în loc, dar şi ca să satisfacă interesele propriei clientele, PSD a declanşat o procedură de suspendare şi anulare în justiţie a mai multor hotărâri de Guvern, inclusiv aceasta", a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

El a adăugat că trei dintre hotărârile atacate se referă la obligaţii asumate în contul fondurilor europene nerambursabile.

"PSD se joacă, în total, cu 1,1 miliarde de euro. Una dintre aceste hotărâri, referitoare la Strategia Biodiversităţii, de a cărei adoptare până la 31 august depinde o penalitate de 1 miliard de euro, am înţeles că PSD se angajează să o susţină pentru a fi adoptată rapid ca proiect de lege.

Deşi nu am niciun dubiu privind legalitatea adoptării hotărârilor, nu îmi pot asuma riscul unei eventuale suspendări a actului normativ până la soluţionarea definitivă a cauzei. (...) În consecinţă, am decis să retragem Hotărârea de Guvern privind Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii 2026 - 2030. Prevederile fac obiectul unui proiect de lege care a fost depus azi la Senat. Facem ce trebuie pentru România, vom vedea dacă PSD se va ţine de cuvânt măcar de această dată", a transmis prim-ministrul interimar.

Ilie Bolojan a precizat că forma actuală a strategiei a fost convenită cu Comisia Europeană, iar eventuale modificări pot fi echivalate cu neîndeplinirea jalonului PNRR, ceea ce va atrage penalităţi.