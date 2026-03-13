Sindicatul reaminteşte, într-un comunicat, că Grupul Renault a decis recent ca modelul Dacia Striker să fie produs în Turcia, iar noul model electric din segmentul A să fie fabricat în Slovenia, nu la Mioveni.

„Motivele sunt cunoscute: infrastructura întârziată - inclusiv Autostrada Piteşti-Sibiu, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală şi politică, dar şi programele economice impredictibile. Toate acestea contribuie la scăderea atractivităţii României pentru investiţii. Impactul asupra judeţului Argeş poate fi major", se arată în comunicat.

Producția Dacia scade după două decenii

Conform aceleiaşi surse, Uzina Dacia asigură aproximativ 10.000 de locuri de muncă direct şi susţine alte zeci de mii de joburi în mod indirect, la firmele furnizoare. Astfel, orice scădere a producţiei uzinei de la Mioveni „se transmite în lanţ în întreaga economie locală".

„Anul 2026 marchează, după 22 de ani, o perioadă de reducere a producţiei şi de concediere a aproximativ 1.200 de angajaţi, pe fondul scăderii cererii şi al accelerării proceselor de robotizare şi automatizare. Peste 90% din producţia uzinei de la Mioveni este destinată exportului, iar pierderea unor modele fabricate aici poate avea efecte serioase asupra economiei locale şi naţionale", se mai menţionează în comunicat.

Investițiile depind de infrastructură și stabilitate

Sindicaliştii subliniază că industria auto se bazează pe planificare pe termen lung, iar stabilitatea fiscală, infrastructura modernă şi predictibilitatea economică sunt esenţiale pentru păstrarea investiţiilor în România.

„Dacia Mioveni rămâne principalul angajator şi unul dintre cei mai importanţi exportatori ai judeţului Argeş. Este esenţial ca această platformă industrială strategică să fie susţinută prin politici responsabile, pentru a rămâne un pilon al economiei locale", mai transmite Sindicatul Autoturisme Dacia.