În urmă cu o săptămână, generalul rus Vladimir Alexeev, adjunct al serviciului de informații al armatei, a fost împușcat în scara imobilului în care locuia.

Ofițerul a supraviețuit atacului, iar astăzi e în afara oricărui pericol, conform mai multor publicații din Rusia.

Deși poziția oficială a Kremlinului e că atacul a fost o operațiune a forțelor speciale ucrainene, nu există indicii credibile care să susțină ipoteza.

Atacatorii au fost prinși. Cel puțin unul dintre ei este cetățean rus.

Ucrainenii au negat orice implicare în atac. În trecut, forțele speciale de la Kiev au mai desfășurat operațiuni împotriva ofițerilor de rang superior din Rusia, pe care și le-au asumat.

