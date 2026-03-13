Această măsură a fost descrisă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, ca un pas pentru stabilizarea pieţelor energetice globale zguduite de războiul din Iran.

Licenţa emisă joi de Washington autorizează livrarea şi vânzarea de ţiţei şi produse petroliere ruseşti încărcate pe nave începând cu 12 martie şi este valabilă până la miezul nopţii, ora Washingtonului, pe 11 aprilie, conform textului licenţei publicat pe site-ul web al Departamentului Trezoreriei.

Preţurile petrolului au scăzut vineri dimineaţă în Asia, după anunţul derogării din partea SUA.

Această măsură este cea mai recentă încercare a administraţiei preşedintelui Donald Trump de a tempera preţurile energiei, după ce atacurile SUA şi Israelului asupra Iranului şi răspunsul ulterior al Teheranului au amplificat tensiunile regionale şi au paralizat transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, perturbând fluxurile vitale de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu şi determinând creşterea preţurilor energiei.

Miercuri, Washingtonul a anunţat că va elibera 172 de milioane de barili de petrol din rezerva strategică de petrol, în efortul de a reduce preţurile exorbitante ale petrolului în urma războiului din Iran. Această eliberare a făcut parte dintr-un angajament mai amplu al Agenţiei Internaţionale pentru Energie, formată din 32 de ţări, de a elibera 400 de milioane de barili de petrol.

AIE a declarat joi că războiul din Orientul Mijlociu a creat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie.

Ridicarea sancţiunilor asupra Rusiei reflectă îngrijorarea Casei Albe că creşterea preţurilor petrolului după aproape două săptămâni de atacuri ale SUA şi Israelului asupra Iranului va afecta companiile şi consumatorii americani înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, când colegii republicani ai lui Trump speră să păstreze controlul asupra Congresului.

Bessent, într-o declaraţie publicată pe X la câteva ore după ce preţurile de referinţă ale petrolului au depăşit 100 de dolari pe baril, a afirmat că măsura este „adaptată cu precizie” şi „pe termen scurt” şi nu va aduce beneficii financiare semnificative guvernului rus.

„Creşterea temporară a preţurilor petrolului este o perturbare pe termen scurt şi temporară, care va aduce beneficii enorme naţiunii şi economiei noastre pe termen lung”, a afirmat Bessent în declaraţie, repetând afirmaţiile lui Trump.

Joi, existau aproximativ 124 de milioane de barili de petrol de origine rusă pe apă în 30 de locaţii diferite la nivel global, a relatat Fox News, adăugând că licenţa SUA ar asigura aproximativ cinci-şase zile de aprovizionare, luând în considerare pierderea zilnică de petrol care nu mai poate fi transportat prin strâmtoare.

Chiar dacă se preconizează că suspendarea sancţiunilor va stimula aprovizionarea mondială cu petrol, aceasta ar putea complica eforturile Occidentului de a priva Rusia de veniturile pentru războiul din Ucraina şi ar putea crea tensiuni între Washington şi aliaţii săi.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce a participat miercuri la o conferinţă telefonică cu liderii G7 pentru a discuta despre impactul războiului din Iran asupra pieţelor de petrol şi gaze, a declarat că nu este momentul să se relaxeze sancţiunile împotriva Rusiei.

Joi, trimisul prezidenţial rus Kirill Dmitriev a declarat că a discutat în Florida despre actuala criză energetică cu o delegaţie americană din care făceau parte trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff, şi ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Trezoreria SUA a emis anterior, pe 5 martie, o derogare de 30 de zile special pentru India, permiţându-i să cumpere petrol rusesc blocat pe mare.

Trump a ordonat, de asemenea, Corporaţiei Financiare Internaţionale pentru Dezvoltare din SUA să ofere asigurări împotriva riscurilor politice şi garanţii financiare pentru comerţul maritim în Golf şi a declarat că Marina SUA ar putea escorta navele din regiune.

Într-o altă încercare de a controla preţurile, administraţia Trump ia în considerare renunţarea temporară la o regulă de transport maritim cunoscută sub numele de Jones Act, pentru a se asigura că produsele energetice şi agricole pot circula liber între porturile americane, a declarat Casa Albă. Renunţarea la această regulă ar permite navelor străine să transporte combustibil între porturile americane, ceea ce ar putea reduce costurile şi accelera livrările.

„Preşedintele ia toate măsurile posibile pentru a reduce preţurile şi veţi vedea din ce în ce mai multe în zilele următoare”, a declarat joi Stephen Miller, şeful adjunct al personalului Casei Albe, în cadrul emisiunii „Primetime” de la Fox News.

Trump a declarat joi că Statele Unite vor câştiga sume importante din creşterea preţurilor petrolului determinată de război, ceea ce a stârnit critici din partea unor congresmeni care l-au acuzat că se preocupă doar de oamenii bogaţi.