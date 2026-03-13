Alertă la o mare bază militară din Turcia, unde SUA au zeci de bombe nucleare. Două rachete balistice, interceptate de NATO

Război în Iran, ziua 13. Teheranul amenință: „Orice invazie va face ca Golful Persic să curgă cu sângele invadatorilor”
Sirenele au răsunat la primele ore ale zilei de vineri la baza aeriană Incirlik din Turcia, după ce două rachete balistice îndreptate spre teritoriul turc au fost interceptate de sistemele de apărare aeriană ale NATO.

Ştirea originală, în engleză, nu precizează ora la care a avut loc incidentul din provincia Adana, nici alte detalii. Presa locală afirmă că sirenele au sunat în jurul orei locale 03:25 a.m. (00.25 GMT), timp de cinci minute, iar în reţelele sociale au circulat materiale video cu un obiect în flăcări care cade din aer.

La Incirlik sunt staţionaţi şi aproape 1500 de militari americani, iar SUA au stocate arme nucleare, preciza în ianuarie o ştire a agenţiei Reuters. De la începutul războiului din Orientul Mijlociu, în spaţiul aerian al Turciei au fost interceptate două rachete lansate din Iran. Turcia a anunţat miercuri că a desfăşurat în centrul teritoriului său un sistem de apărare antiaeriană Patriot. Statele Unite şi-au închis luni consulatul din Adana şi le-au cerut cetăţenilor americani să părăsească regiunea.

