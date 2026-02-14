Cancelarul german și președintele francez au trasat deja direcțiile principale ale dezbaterilor. Însă, toată lumea așteaptă cu interes și îngrijorare discursul secretarului de stat american, Marco Rubio.

Asta după ce anul trecut vicepreședintele J.D. Vance a provocat un șoc atacând democrațiile europene.

Peste 60 de şefi de stat şi de guvern se află în Germania în acest weekend pentru forumul anual de securitate de la München. Vineri, în prima zi a evenimentului, cancelarul Friedrich Merz a făcut declarații care au tulburat audiența.

Friedrich Merz, cancelarul german: ”S-a creat o ruptură între Europa și Statele Unite. China își revendică poziția de lider global. În viitorul previzibil, Beijingul ar putea ajunge la paritate cu SUA din punct de vedere militar. China exploatează sistematic dependența altora de ea și reinterpretează ordinea internațională în propriul interes. Permiteți-mi să reformulez acest lucru pentru prietenii noștri americani în limba engleză. În era rivalității marilor puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a acționa singure”.

A venit apoi rândul președintelui francez să închidă cercul deschis de cancelarul german.

Emmanuel Macron: ”Europa trebuie să învețe să devină o putere geopolitică. Trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru ferm de a ne apăra propriile interese. Desigur, acest lucru începe cu continuarea sprijinului acordat Ucrainei, dar ar putea fi urmat de respingerea tarifelor nejustificate și de refuzul politicos al pretențiilor nejustificate asupra teritoriului european”.

Oana Țoiu: ”Suntem în cu totul alt format decât cel care a definit relația cu SUA până acum”

Corespondent ProTV: ”Conferința de Securitate de la Munchen din acest an este probabil una dintre cele mai importante din istoria conferinței de peste șase decenii, iar tonul a fost dat de raportul publicat de către organizatori cu câteva zile înainte. Titlul este sugestiv: „Under Destruction”, în curs de distrugere. Organizatorii spun clar: vechea ordine internațională, așa cum o știm, nu mai există și este momentul să privim elefanții din cameră, iar unul dintre elefanți are un nume - președintele american, Donald Trump, care prin stilul său de a răsturna alianțe, certitudini și reguli obligă Europa să rescrie parcursul”.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe: ”Aproape toată lumea care e aici vrea să avanseze pașii de încredere reciprocă, dar e clar că suntem în cu totul alt format decât cel care a definit relația cu SUA până acum. E important ca investiția și prezența SUA să continue, dar e clar că noi trebuie să avem o parte mai mare a acestui efort comun. În dreptul României asta înseamnă creștere treptată a bugetelor alocate pentru apărare, dar și revitalizarea industriei de apărare, astfel încât să avem mecanismele economice care să ne permită aceste investiții”.

Washingtonul a trimis la eveniment o amplă delegație de congresmeni, condusă de secretarul de stat, Marco Rubio. Figură-cheie în administrația Trump, Rubio urmează să susțină sâmbătă propriul său discurs la Munchen.

Christiane Amanpour, CNN: ”Toată lumea așteaptă să vadă care va fi tonul lui, ce cuvinte va folosi, dacă va încerca să repare această alianță transatlantică, profund fisurată, mai ales în contextul în care, în urmă cu un an, vicepreședintele SUA, JD Vance, a lansat un atac dur la adresa aliaților europeni. Cei prezenți au fost șocați. Am fost aici și am văzut oameni ieșind din sală complet năuciți după discursul lui JD Vance, care i-a criticat în mod deschis pe aliații europeni”.

Trump nu renunță: ”Cred că Groenlanda va ajunge să ne dorească”

Marco Rubio și-a anulat vineri în ultimul moment participarea la o întâlnire cu liderii europeni privind Ucraina. Absența sa vine în contextul în care apar noi îngrijorări cu privire la sprijinul acordat Kievului de către administrația de la Washington în războiul cu Rusia.

”Reporter: Cereți în continuare ca Zelenski să organizeze alegeri până la vară?

Donald Trump: Zelenski va trebui să se miște. Rusia vrea să încheie un acord, iar Zelenski va trebui să se miște. Altfel, va rata o mare oportunitate. Trebuie să acționeze”.

Prezent și el la Munchen, Volodimir Zelenski le-a spus jurnaliștilor de la Politico faptul că are nevoie de trei lucruri din partea lui Donald Trump pentru a face posibilă încheierea rapidă a conflictului: garanții solide de securitate, un pachet substanțial de reconstrucție și o presiune și mai mare asupra lui Vladimir Putin.

Pe de altă parte, președintele american nu a abandonat complet ideea de a anexa Groenlanda.

Donald Trump: ”Cred că Groenlanda va ajunge să ne dorească, dar suntem în relații foarte bune cu Europa. Vom vedea cum vor evolua lucrurile. În acest moment negociem pentru Groenlanda”.

Marco Rubio s-a întâlnit la Munchen cu șefa guvernului danez și cu omologul său groenlandez. Întrevederea de numai un sfert de oră s-a derulat departe de ochii presei.