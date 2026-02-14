Parlamentul portughez a aprobat, în primă lectură, un proiect de lege care interzice conturile online pentru copiii de până la 13 ani.

Același act prevede și obligativitatea consimțământului parental explicit pentru cei până în 16 ani. Inițiatorii din Partidul Social Democrat de guvernământ au invocat necesitatea protejării minorilor de hărțuire, conținut dăunător și prădători.

Australia a fost prima țară din lume care a interzis, începând din decembrie, accesul persoanelor sub 16 ani pe Facebook, Snapchat, TikTok și YouTube.