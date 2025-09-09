Maduro a „furat” iar Crăciunul în Venezuela: Festivitățile au fost mutate la 1 octombrie, invocând „dreptul la fericire”

Președintele venezuelean Nicolás Maduro a anunțat luni că va devansa prin decret începutul sărbătorilor de Crăciun pentru 1 octombrie, o practică recurentă menită să stimuleze economia și să aducă bucurie populației, în pofida crizei politice.

Decizia, anunțată în timpul emisiunii sale săptămânale televizate, vine în contextul unor tensiuni crescânde cu Statele Unite, care au desfășurat nave de război în apropierea apelor teritoriale venezuelene sub pretextul unei operațiuni antidrog.

„Vom aplica formula din alți ani care a făcut mult bine economiei, culturii, bucuriei, fericirii (...) Crăciunul în Venezuela începe la 1 octombrie”, a declarat Maduro, subliniind că această măsură apără „dreptul la fericire” al venezuelenilor. Anul acesta, anunțul are loc pe fondul acuzațiilor puterii din Venezuela că administrația americană a președintelui Donald Trump încearcă să răstoarne regimul său, în timp ce SUA susțin că acțiunile lor vizează combaterea traficului de droguri.

Strategie politica

Aceasta nu este prima dată când Maduro recurge la această strategie. Și anul trecut, el a devansat Crăciunul pentru 1 octombrie, în mijlocul contestărilor legate de realegerea sa controversată. Similar, în 2019, 2020 și 2023, șeful statului socialist a mutat începutul festivităților în octombrie sau noiembrie, invocând mereu beneficii economice și culturale. „Încă o dată, anul acesta Crăciunul începe la 1 octombrie cu bucurie, comerț, activitate, cultură, cântece de Crăciun, dansuri și mâncăruri tradiționale”, a afirmat președintele, încercând să arate optimism într-o țară marcată de instabilitate politică și economică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













