Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”

Stiri externe
12-08-2025 | 16:49
madonna
AFP

Madonna l-a îndemnat pe Papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.

autor
Ioana Andreescu

Superstarul american, crescută în religia romano-catolică, l-a implorat pe noul pontif să viziteze enclava, într-o postare pe Instagram, şi a spus: „Sfinte Părinte. Vă rog să mergeţi în Gaza şi să le aduceţi lumina dumneavoastră copiilor înainte de a fi prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferinţa. Copiii lumii aparţin tuturor. Dumneavoastră sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”.

Madonna a spus că îi cere Papei Leon să viziteze Gaza deoarece „politica nu poate aduce schimbarea”, dar „conştiinţa poate”.

Ce a postat Madonna pe Instagram

În postarea publicată de ziua de naştere a fiului ei Rocco, Madonna a spus că cel mai frumos cadou pe care i-l poate oferi este „să le ceară tuturor să facă tot ce pot pentru a ajuta la salvarea copiilor nevinovaţi prinşi în focul încrucişat din Gaza”.

Citește și
Madonna
Madonna critică decizia lui Trump de a interzice transsexualilor să se înroleze în armată. „Nu abandonaţi lupta!”

CNN a contactat Vaticanul pentru a obţine un comentariu.

De la începutul pontificatului său, în luna mai, papa a criticat vehement războiul Israelului în Gaza, exprimându-şi în mod constant îngrijorarea faţă de civilii palestinieni care se confruntă cu bombardamentele israeliene.

„Urmăresc cu mare îngrijorare situaţia umanitară gravă din Gaza, unde populaţia civilă suferă de foame severă şi rămâne expusă violenţei şi morţii”, a declarat el în iulie, solicitând încetarea focului.

Potrivit UNICEF, agenţia Naţiunilor Unite pentru copii, peste 18.000 de copii au fost ucişi în Gaza de la începutul războiului, în octombrie 2023.

În medie, 28 de copii au fost ucişi în fiecare zi, a declarat agenţia săptămâna trecută.

Blocada israeliană asupra ajutoarelor destinate enclavei a dus la ceea ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a numit „foamete în masă provocată de om”.

Madonna a declarat că „nu arată cu degetul, nu dă vina şi nu ia partea nimănui”.

„Toată lumea suferă. Inclusiv mamele ostaticilor. Mă rog ca şi ei să fie eliberaţi”, a spus ea.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a răspuns luni la postarea Madonnei, mulţumindu-i pentru „compasiunea, solidaritatea şi angajamentul ei de a avea grijă de toţi cei afectaţi de criza din Gaza, în special de copii”.

„Este foarte necesar. Umanitatea şi pacea trebuie să prevaleze”, a spus el.

Câte persoane au murit din cauza malnutriţiei

Cel puţin 222 de persoane - dintre care 101 copii - au murit din cauza malnutriţiei de la începutul războiului, potrivit Ministerului Sănătăţii palestinian.

Ramesh Rajasingham, şeful Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), a declarat duminică, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU: „Nu mai este vorba de o criză alimentară iminentă - este vorba pur şi simplu de foamete”.

Israelul controlează strict fluxul de ajutoare şi personal către enclavă.

Într-un caz rar, în iulie, Israelul a permis vizita a doi lideri ai bisericii după ce a bombardat singura biserică catolică din Gaza, ucigând trei persoane şi rănind mai multe altele.

Biserica a servit drept adăpost pentru mica comunitate creştină din Gaza pe parcursul a aproape doi ani de război.

De atunci, criza alimentară din Gaza s-a agravat, imaginile cu copii slăbiţi provocând îngrijorare la nivel mondial.

„Avem nevoie ca porţile umanitare să fie deschise complet pentru a salva aceşti copii nevinovaţi”, a spus Madonna. „Nu mai este timp. Vă rog, spuneţi că veţi merge”, a scris ea.

Nu este sigur dacă guvernul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu îi va acorda papei accesul în enclavă, dar apelul Madonnei subliniază condamnarea tot mai mare a războiului care durează de 22 de luni şi care a provocat tensiuni între Israel şi aliaţii săi.

Australia, Canada şi Franţa au anunţat planuri de recunoaştere a statului palestinian, iar Marea Britanie a declarat luna trecută că va recunoaşte statul palestinian în septembrie dacă Israelul nu îndeplineşte criteriile care includ acceptarea unui armistiţiu în Gaza.

Comentariile Madonnei vin în contextul în care un număr tot mai mare de artişti, printre care Massive Attack, Brian Eno şi, mai recent, U2, au atras atenţia asupra situaţiei umanitare din Gaza.

În timpul unui spectacol la sfârşitul anului 2023, Madonna a criticat şi atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, conduse de Hamas, precum şi răspunsul militar al Israelului.

Ea a calificat războiul drept „sfâşietor”.

Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Sursa: News.ro

Etichete: madonna, apel, Fâșia Gaza, Papa Leon ,

Dată publicare: 12-08-2025 15:51

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Citește și...
NYT: Papa Leon al XIV-lea, rudă îndepărtată cu Madonna, Justin Bieber și Hillary Clinton. Toți ar avea același strămoș
Stiri Mondene
NYT: Papa Leon al XIV-lea, rudă îndepărtată cu Madonna, Justin Bieber și Hillary Clinton. Toți ar avea același strămoș

Papa Leon al XIV-lea ar fi înrudit cu cântăreața Madonna, conform unor cercetări care dezvăluie că primul papă american are legături de familie cu o serie de nume celebre, potrivit unei investigații New York Times.

Madonna critică decizia lui Trump de a interzice transsexualilor să se înroleze în armată. „Nu abandonaţi lupta!”
Stiri externe
Madonna critică decizia lui Trump de a interzice transsexualilor să se înroleze în armată. „Nu abandonaţi lupta!”

Madonna îşi exprimă susţinerea faţă de transsexuali, după ce Donald Trump a semnat un decret prin care le interzice transsexualilor să intre în armată, acuzându-l de faptul că a „desfiinţat toate libertăţile pentru care am luptat”.

Madonna provoacă controverse după ce a distribuit fotografii false cu Papa Francisc
Stiri Mondene
Madonna provoacă controverse după ce a distribuit fotografii false cu Papa Francisc

Madonna, 66 de ani, a provocat controverse în weekend, când a distribuit fotografii cu ea şi Papa Francisc pe Instagram Story, în care cei doi par foarte apropiaţi.

 

Recomandări
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 12 August 2025

49:47

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12