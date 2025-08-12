Madonna îi cere Papei Leon să viziteze Gaza „înainte să fie prea târziu”

Madonna l-a îndemnat pe Papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN.

Superstarul american, crescută în religia romano-catolică, l-a implorat pe noul pontif să viziteze enclava, într-o postare pe Instagram, şi a spus: „Sfinte Părinte. Vă rog să mergeţi în Gaza şi să le aduceţi lumina dumneavoastră copiilor înainte de a fi prea târziu. Ca mamă, nu pot suporta să le văd suferinţa. Copiii lumii aparţin tuturor. Dumneavoastră sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea”.

Madonna a spus că îi cere Papei Leon să viziteze Gaza deoarece „politica nu poate aduce schimbarea”, dar „conştiinţa poate”.

În postarea publicată de ziua de naştere a fiului ei Rocco, Madonna a spus că cel mai frumos cadou pe care i-l poate oferi este „să le ceară tuturor să facă tot ce pot pentru a ajuta la salvarea copiilor nevinovaţi prinşi în focul încrucişat din Gaza”.

CNN a contactat Vaticanul pentru a obţine un comentariu.

De la începutul pontificatului său, în luna mai, papa a criticat vehement războiul Israelului în Gaza, exprimându-şi în mod constant îngrijorarea faţă de civilii palestinieni care se confruntă cu bombardamentele israeliene.

„Urmăresc cu mare îngrijorare situaţia umanitară gravă din Gaza, unde populaţia civilă suferă de foame severă şi rămâne expusă violenţei şi morţii”, a declarat el în iulie, solicitând încetarea focului.

Potrivit UNICEF, agenţia Naţiunilor Unite pentru copii, peste 18.000 de copii au fost ucişi în Gaza de la începutul războiului, în octombrie 2023.

În medie, 28 de copii au fost ucişi în fiecare zi, a declarat agenţia săptămâna trecută.

Blocada israeliană asupra ajutoarelor destinate enclavei a dus la ceea ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a numit „foamete în masă provocată de om”.

Madonna a declarat că „nu arată cu degetul, nu dă vina şi nu ia partea nimănui”.

„Toată lumea suferă. Inclusiv mamele ostaticilor. Mă rog ca şi ei să fie eliberaţi”, a spus ea.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a răspuns luni la postarea Madonnei, mulţumindu-i pentru „compasiunea, solidaritatea şi angajamentul ei de a avea grijă de toţi cei afectaţi de criza din Gaza, în special de copii”.

„Este foarte necesar. Umanitatea şi pacea trebuie să prevaleze”, a spus el.

Cel puţin 222 de persoane - dintre care 101 copii - au murit din cauza malnutriţiei de la începutul războiului, potrivit Ministerului Sănătăţii palestinian.

Ramesh Rajasingham, şeful Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), a declarat duminică, în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU: „Nu mai este vorba de o criză alimentară iminentă - este vorba pur şi simplu de foamete”.

Israelul controlează strict fluxul de ajutoare şi personal către enclavă.

Într-un caz rar, în iulie, Israelul a permis vizita a doi lideri ai bisericii după ce a bombardat singura biserică catolică din Gaza, ucigând trei persoane şi rănind mai multe altele.

Biserica a servit drept adăpost pentru mica comunitate creştină din Gaza pe parcursul a aproape doi ani de război.

De atunci, criza alimentară din Gaza s-a agravat, imaginile cu copii slăbiţi provocând îngrijorare la nivel mondial.

„Avem nevoie ca porţile umanitare să fie deschise complet pentru a salva aceşti copii nevinovaţi”, a spus Madonna. „Nu mai este timp. Vă rog, spuneţi că veţi merge”, a scris ea.

Nu este sigur dacă guvernul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu îi va acorda papei accesul în enclavă, dar apelul Madonnei subliniază condamnarea tot mai mare a războiului care durează de 22 de luni şi care a provocat tensiuni între Israel şi aliaţii săi.

Australia, Canada şi Franţa au anunţat planuri de recunoaştere a statului palestinian, iar Marea Britanie a declarat luna trecută că va recunoaşte statul palestinian în septembrie dacă Israelul nu îndeplineşte criteriile care includ acceptarea unui armistiţiu în Gaza.

Comentariile Madonnei vin în contextul în care un număr tot mai mare de artişti, printre care Massive Attack, Brian Eno şi, mai recent, U2, au atras atenţia asupra situaţiei umanitare din Gaza.

În timpul unui spectacol la sfârşitul anului 2023, Madonna a criticat şi atacurile din 7 octombrie asupra Israelului, conduse de Hamas, precum şi răspunsul militar al Israelului.

Ea a calificat războiul drept „sfâşietor”.

