Madonna provoacă controverse după ce a distribuit fotografii false cu Papa Francisc

Imaginile sunt de fapt false şi rezultatul inteligenţei artificiale.

Într-una dintre fotografii, Papa Francisc ţine mâna pe talia cântăreţei, care poartă o bustieră neagră din dantelă. Papa pare să vrea să o sărute, cu nasul lipit de obrazul ei.

„Începe weekendul ca...”, a scris cântăreaţa americană în mesajul de pe Instagram care însoţeşte fotografia. Într-o altă imagine, ei apar îmbrăţişaţi. „Se simte bine să fii observat”, adaugă artista în descriere.

Imaginile au fost probabil generate de Rick Dick, un meme-maker profesionist (fotografii umoristice care devin virale pe internet), după cum pare să indice cântăreaţa în povestea sa de pe Instagram.

Deşi regina muzicii pop încerca probabil să fie amuzantă, ea şi-a atras mânia multor internauţi.

Madonna shared these AI images of her and 87 year old Pope Francis, on her Instagram. ???? pic.twitter.com/hTnPFS11Mw