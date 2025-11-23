Macron ar putea anunţa joi instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. „Trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină”

Într-o lume „plină de incertitudini”, în contextul unui război la porţile Europei, Emmanuel Macron ar putea anunţa în zilele următoare instituirea serviciului militar voluntar în Franţa, un proiect aflat în studiu de câteva luni.

Joi este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale, fără ca acest lucru să fi fost confirmat oficial, relatează AFP.

„În lumea în care trăim, caracterizată de incertitudini şi tensiuni crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranţă, trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină (...) Franţa trebuie să rămână o naţiune puternică, cu o armată puternică, dar şi cu o capacitate de reacţie colectivă”, a afirmat sâmbătă şeful statului francez, în marja summitului G20 de la Johannesburg, în Africa de Sud.

În timp ce ţările scandinave sau baltice, vecine ale gigantului rus, au menţinut sau reinstituit în ultimii ani serviciul militar obligatoriu, Franţa a suspendat recrutarea în 1997, sub preşedinţia lui Jacques Chirac.

„Mulţi vecini din Europa reintroduc serviciul militar obligatoriu”, a afirmat sâmbătă pe France 5 şeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, considerând că acest lucru face parte din „elementele care trebuie luate în considerare".

Emmanuel Macron a introdus această idee de serviciu voluntar la 13 iulie, în faţa unui public format din ofiţeri de rang înalt. Confruntată cu o Europă „pusă în pericol” de „ameninţarea persistentă” a Rusiei, „este nevoie de o naţiune capabilă să reziste, să se mobilizeze”, a estimat el.

Pe lângă „eforturile asupra rezervei noastre”, trebuie să „oferim tinerilor un nou cadru pentru a servi, în alte condiţii, în cadrul armatei noastre”, a subliniat el, promiţând „decizii în acest sens în toamnă”.

Întrebat de AFP, Ministerul Apărării nu a dorit să se pronunţe cu privire la detaliile acestui serviciu, durata sa şi costul acestuia. Există „eforturi în acest sens”, a declarat pur şi simplu Alice Rufo, ministru delegat al Apărării, duminică, la France Info. „Deciziile nu au fost încă luate”, a precizat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.

Până la 50.000 de tineri pe an

Diferite scenarii prevăd un volum de 10.000 până la 50.000 de persoane pe an, potrivit mai multor surse apropiate dosarului. Conform presei franceze, acest serviciu voluntar ar avea o durată de 10 luni şi ar fi remunerat cu câteva sute de euro. Conform Revistei strategice naţionale 2025, un document care rezumă ambiţiile Franţei în materie de politică de apărare şi securitate, instituirea unui serviciu militar voluntar „ regândit” ar avea ca scop „ consolidarea coeziunii naţionale” şi „ crearea unui rezervor de persoane mobilizabile în caz de criză”.

Armata franceză numără aproximativ 200.000 de militari activi şi 47.000 de rezervişti şi trebuie să ajungă la 210.000 şi, respectiv, 80.000 de persoane în 2030. Mobilizarea pe bază de voluntariat a unei părţi dintr-o categorie de vârstă ar putea servi la satisfacerea nevoii de „a dobândi masa” necesară pentru a rezista pe termen lung în caz de conflict, a estimat în această vară generalul Pierre Schill, şeful Statului Major al Armatei Terestre.

Idee salutată de clasa politică

Ideea este salutată de o parte a clasei politice franceze. „Tot ceea ce poate contribui la spiritul de apărare, la rezilienţa naţională şi la exprimarea sentimentului patriotic care mocneşte în rândul populaţiei este pozitiv”, a comentat duminică în Tribune preşedintele Comisiei pentru afaceri externe şi apărare a Senatului, Cédric Perrin (Les Républicains).

În extrema dreaptă, preşedintele Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, s-a declarat miercuri pe X „favorabil” restabilirii serviciului militar obligatoriu, „începând cu un serviciu militar deschis voluntarilor”.

Patrick Kanner, preşedintele grupului socialist din Senat, rămâne mai circumspect. „Sunt foarte prudent în această privinţă (...) Cred în armata de profesionişti de astăzi. Apoi, dacă tinerii vor să se angajeze pentru naţiune, bineînţeles că sunt de acord” a declarat el duminică pentru France 3.

