În Príncipe, protejarea naturii poate aduce acum bani. Pe această mică insulă vulcanică din Golful Guineei, cunoscută pentru pădurile tropicale, plajele pustii și biodiversitatea excepțională, câteva mii de locuitori participă, din februarie 2026, la un experiment cel puțin neobișnuit: primesc un „dividend natural” în schimbul asumării unor angajamente menite să protejeze mediul, scrie news.ro, care citeazp AFP.

Programul este derulat de Fundația Faya, creată de antreprenorul sud-african Mark Shuttleworth, fondatorul grupului HBD Príncipe. Prezent pe insulă din 2010, acesta a dezvoltat mai multe hoteluri de lux și un model de ecoturism destinat unei clientele internaționale cu venituri ridicate.

HBD operează în prezent trei unități de cazare în Príncipe – Sundy Praia, Roça Sundy și Bom Bom –, precum și un hotel în São Tomé.

Cum funcționează „dividendul natural”

Principiul programului „Natural Dividend” este simplu: locuitorii adulți care aderă la program se angajează, printre altele, să nu participe la anumite activități considerate distructive pentru mediu, precum tăierea nereglementată a lemnului sau extracția nisipului.

Prima plată a fost efectuată la 23 februarie 2026. Potrivit fundației, 3.558 de adulți sunt înscriși în prezent în program, reprezentând aproximativ 70% din populația adultă a insulei. La acel moment, au fost distribuite aproximativ 3,5 milioane de dobra, moneda oficială a țării.

Aproape 200.000 de euro distribuiți în această vară

O a doua rundă de plăți a început la 31 august. Aceasta se ridică la 4,75 milioane de dobra, echivalentul a aproximativ 194.000 de euro, potrivit Faya. Fundația estimează că suma reprezintă aproape 1% din economia anuală a insulei Príncipe.

Programul urmează să fie testat timp de trei ani și beneficiază de un angajament financiar anunțat de 15 milioane de euro. Sumele primite sunt condiționate atât de respectarea angajamentelor privind protecția mediului, cât și de starea ecosistemelor.

Monitorizarea se bazează, printre altele, pe observații de teren și pe imagini realizate cu drone.

Miza este cu atât mai importantă cu cât natura reprezintă principalul atu turistic al acestei insule cu o suprafață de doar aproximativ 140 de kilometri pătrați.

Príncipe este clasificată de UNESCO drept rezervație a biosferei din 2012. Din septembrie 2025, São Tomé și Príncipe a devenit primul stat din lume al cărui întreg teritoriu este acoperit de rezervații ale biosferei.

Un experiment care stârnește și rețineri

Experimentul nu întrunește însă unanimitatea. Unii responsabili locali se tem că un program finanțat de un actor privat ar putea crea o formă de dependență, în condițiile în care insula continuă să se confrunte cu dificultăți economice importante și cu o infrastructură limitată.

Fundația insistă, la rândul său, că acest dividend nu reprezintă nici salariu, nici ajutor social. Aceasta afirmă că lucrează împreună cu guvernul regional din Príncipe și prezintă programul drept un instrument prin care locuitorii pot beneficia direct de valoarea economică generată de conservarea mediului lor.

Experimentul urmează să arate dacă acest stimulent financiar produce efecte măsurabile asupra pădurilor, cursurilor de apă și litoralului.

Faya nu își ascunde ambiția: dacă modelul își dovedește eficiența în Príncipe, acesta ar putea fi testat, în viitor, și în alte regiuni.