Noile prevederi îi vizează inclusiv pe copiii românilor, cea mai numeroasă comunitate de străini din unitățile de învățământ din Peninsulă.

Decretul adoptat de guvernul de la Roma introduce, de la clasa întâi, o limită de 30% pentru elevii cu cetățenie străină care nu s-au născut în Italia sau care nu au urmat cel puțin 2 ani de grădiniță acolo.

În gimnaziu și liceu, limita îi vizează pe străinii care nu au studiat cel puțin 3 ani în sistemul de învățământ italian.

Giuseppe Valditara, ministrul italian al Educației: „Inspectoratul școlar județean va putea repartiza acești elevi care nu vorbesc italiana la școli din apropiere, la unități de învățământ învecinate. Așadar, nu este vorba despre trimiterea unui copil la 20 de kilometri distanță, ci despre repartizarea lui la o școală din apropiere, în cazul în care este depășit pragul de 30%”.

Școlile care nu pot respecta limita vor primi fonduri suplimentare pentru cursuri și activități destinate învățării limbii italiene.

Autoritățile de la Roma susțin că măsura ar trebui să prevină formarea unor clase în care barierele de limbă îngreunează procesul de învățare.

Mama unui copil: „Impactul va fi semnificativ. Doar 30 % dintre copii sunt admiși, dar în funcție de ce criterii?”

Giada Zampano, corespondent Associated Press: „Potrivit guvernului italian și ministrului Educației, Valditara, această nouă măsură urmărește să favorizeze integrarea elevilor străini în clasele din Italia. Măsura va viza doar câteva mii de clase, din cele aproximativ 300.000 existente în total în Italia. Liderii opoziției, directorii de școli, precum și asociațiile și sindicatele care reprezintă angajații din sistemul de învățământ critică însă ferm noua măsură. Aceștia susțin că, dimpotrivă, ea riscă să accentueze discriminarea elevilor străini.”

Măsura îi privește pe părinții copiilor cu dificultăți de integrare lingvistică. Aceștia vor trebui să participe la cursuri gratuite de limba italiană. În caz contrar, riscă amenzi de până la 1.000 de euro.

Giorgia Meloni, premierul italian: „Totodată, se interzice purtarea burka și a niqabului în școli”.

Giada Zampano, corespondent Associated Press: „Este vorba despre articole vestimentare purtate în mod tradițional de unele femei musulmane. Astfel de cazuri sunt foarte rare în școlile din Italia, însă guvernul italian susține că asemenea vestimentații nu sunt compatibile cu normele culturale ale școlii italiene. Opoziția consideră însă că și această prevedere riscă să devină un factor de discriminare împotriva elevilor străini.”

Măsurile vin într-un moment în care migrația și integrarea străinilor se numără printre temele importante ale dezbaterii politice din Italia, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru anul viitor.