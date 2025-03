Lista resurselor rare din Ucraina pe care Trump le dorește atât de mult. ”Am depins masiv de China în privința asta”

În tot acest timp, documentul a trecut prin nenumărate schimbări și până acum nu se cunosc toate detaliile care ar fi trebuit parafate în cadrul întâlnirii de vineri de la Casa Albă.

Cert este că Ucraina spera ca prin această înțelegere să obțină o garanție de securitate, iar administrația Trump voia să recupereze o parte din ajutorul oferit până acum ucrainenilor.

Acordul-cadru pe care Zelenski ar fi trebuit sa-l semneze cu Trump ar fi permis Statelor Unite să beneficieze de viitoarele venituri din resursele minerale și combustibilii fosili ai Ucrainei, inclusiv petrol și gaze. În viziunea liderului de la Casa Alba, printr-un astfel de acord americanii ar urma să-și recupereze banii investiți în cei trei ani de ajutor militar oferit Ucrainei.

Donald Trump: ”Acordul istoric privind mineralele ar fi foarte bun pentru Ucraina și pentru noi. Contribuabilii americani vor fi compensați pentru banii cheltuiți cu războiul din Ucraina. În plus, acordul privind mineralele va furniza o bază pentru o relație viitoare mai sustenabilă între SUA și Ucraina, va stimula prosperitatea pe termen lung și îi va ajuta pe ucraineni să-și reconstruiască țara".

Dar, încă de la începutul discutiilor, președintele american a refuzat să vorbească despre eventuale garanții de securitate pentru Ucraina.

Tom Moerenhout, adjunct associate professor at Columbia University’s School of International and Public Affairs: ”Mineralele critice sunt folosite cu precădere în trei domenii: semiconductori, tehnologiile pentru energia verde, de la panouri solare la baterii pentru mașini electrice ori turbine eoline și în domeniul apărării. Toate trei sunt domenii importante. Spre cinstea administrației Trump, aceasta a făcut o prioritate din procurarea mineralelor critice, pentru că noi am depins masiv de China în privința asta".

”Multe sunt acum sub control rusesc”

Anna Stewart, CNN Correspondent: ”Persistă totuși multe întrebări legate de mineralele rare ale Ucrainei. În primul rând, unde sunt și cât valoarează în realitate. Cu verde vedeți pe harta pământurile rare, din care Ucraina nu deține cantități semnificative. În schimb, are minerale critice.

Cu albastru vedem zăcămintele de grafit, care sunt considerabile. Se crede că Ucraina ar avea 19 milioane de tone. Cu roșu sunt marcate zăcămintele de titan și zirconiu, e vorba de zone extinse, se crede că ar fi vorba de cele mai mari rezerve de titan din Europa. Iar aceste puncte minuscule indică rezervele de litiu, de asemenea unul dintre cele mai mari depozite europene, poate 3% din rezerva mondială.

Problema este că toate aceste date despre rezervele de materii rare datează din perioada sovietică și nu e clar în ce măsură pot fi extrase și cât ar costa. La asta se adaugă complicația că multe sunt acum sub control rusesc".

