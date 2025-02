Donald Trump îl așteaptă pe Volodimir Zelenski la Washington ca să semneze acordul privind exploatarea pământurilor rare

Declarația lui Zelenski a fost făcută în condițiile în care Donald Trump dăduse de înțeles că semnarea înțelegerii ar fi iminentă.

Pe de altă parte, diplomați ruși și americani se vor întâlni joi în Turcia pentru a soluționa tensiunile bilaterale, o etapă preliminară negocierilor privind războiul din Ucraina.

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe: „Diplomați de rang înalt și experți (ruși și americani) se vor întâlni mâine la Istanbul ca să discute problemele sistematice acumulate ca rezultat al acțiunilor ilegale întreprinse de precedentele administrații americane. Discuția de mâine ne va arăta cât de rapid și eficient putem progresa.”

Chiar dacă miza declarată a întâlnirii de mâine este restabilirea relațiilor diplomatice ruso-americane, este de presupus că participanții vor încerca să clarifice și câteva aspecte legate de negocierile privind Ucraina. Nu de alta, dar responsabilii de la Washington și Moscova se tot contrazic în public.

Reporter: „Domnule președinte, la întâlnirea de ieri cu Emmanuel Macron, ați spus că Vladimir Putin v-ar fi declarat că nu are nimic împotriva unor forțe de menținere a păcii. Însă ulterior Kremlinul a repetat că asta nu e acceptabil pentru Rusia? Care e adevărul?”

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Mie nu asta mi s-a spus. Ideea e ca niște trupe de menținere a păcii trebuie să fie desfășurate acolo, deci trebuie găsită o soluție mulțumitoare pentru toată lumea.”

Serghei Lavrov, ministrul rus de externe: „Nici nu poate fi vorba de desfășurarea de trupe de menținere a păcii în Ucraina. Nimeni nu ne-a întrebat despre asta. Macron a vorbit la Washington despre necesitatea unui armistițiu rapid, urmat de desfășurarea de trupe de menținere a păcii și abia apoi, a zis el, se va discuta despre teritorii, soarta oamenilor etc. Asta e înșelăciune! Nu putem accepta o înțelegere al cărei unic obiectiv ar fi să pompați din nou arme în Ucraina.”

Între timp, Donald Trump îl așteaptă pe Volodimir Zelenski la Washington ca să semneze acordul privind exploatarea pământurilor rare ale Ucrainei.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Am auzit că (Volodimir Zelenski) o să vină vineri. Sigur că eu sunt de acord, dacă este și el. Zelenski își dorește să semnăm atunci acordul împreună. Am înțeles că e vorba de un acord consistent, ar putea avea o valoare de o mie de miliarde de dolari. Americanii își vor recupera banii.”

Volodimir Zelenski, președinte al Ucrainei: „Vreau să coordonez poziția noastră cu cea a americanilor, pentru că războiul e în Ucraina, așa că pentru mine poziția ucrainenilor este o prioritate. Întrebarea mea va fi foarte directă, și anume dacă Statele Unite vor înceta să ne mai sprijine.”

Proiectul de acord nu ar include însă garanțiile ferme de securitate solicitate de Kiev.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „În textul acordului au fost totuși reintroduse câteva formulări privind securitatea Ucrainei. Însă, pare că avem de-a face cu un acord-cadru. Detaliile privind reconstrucția și alte aspecte spinoase vor fi stabilite în urma unor discuții ulterioare.”

Cele două părți au ajuns la un numitor comun abia după ce Statele Unite au renunțat la solicitarea privind obținerea unor venituri de aproximativ 500 de miliarde de dolari din exploatarea resurselor. O sumă uriașă, pe care președintele Trump susținea că Ucraina o datorează în schimbul ajutoarelor militare primite în ultimii trei ani.

Fareed Zakaria, prezentator CNN: „Din câte am aflat, va fi vorba de o explorare în comun a mineralelor ucrainene. Banii ajung într-un fond, iar jumătate din câștiguri vor fi investite în proiecte în folosul Ucrainei. Pare ceva extrem de diferit de înțelegerea inițială, care părea mai degrabă un soi de taxă de protecție.”

Potrivit unor estimări, Ucraina deține 5% din minereurile rare de la nivel mondial. Are 19 milioane de tone de grafit - element folosit în producția de baterii pentru vehiculele electrice. În Ucraina există și o treime din rezervele europene de litiu. În plus, înaintea războiului, Kievul furniza 7% din producția mondială de titan - folosit pentru construcția avioanelor, între altele.

În altă ordine de idei, grijuliu să creeze un preambul favorabil întâlnirii de mâine cu Donald Trump, premierul britanic a anunțat creșterea bugetului pentru apărare.

Keir Starmer, prim-ministru al Regatului Unit: „Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o din istoria noastră este că tiranii precum Vladimir Putin înțeleg doar limbajul forței. Așa că, azi am anunțat cea mai mare creștere a cheltuielilor de apărare de la sfârșitul Războiului Rece. Ne vom menține angajamentul din manifestul nostru de a cheltui 2,5% din PIB pentru apărare. Dar, având în vedere amenințările grave cu care ne confruntăm, vom devansa acest obiectiv, astfel încât să îl atingem în 2027. Aceasta reprezintă o creștere de 13,4 miliarde de lire sterline de la an la an în comparație cu situația actuală.”

Ziarul britanic The Telegraph dezvăluie că Franța ar fi dispusă să consolideze securitatea europeană prin utilizarea potențială a descurajării sale nucleare, o mișcare menită să contracareze o posibilă retragere a Statelor Unite de pe continent.

Potrivit sursei citate, avioane de luptă înarmate cu arme nucleare ar putea fi poziționate în Germania. Oferta franceză ar fi de natură să facă presiune asupra guvernului britanic să facă același lucru, demonstrând astfel că este serios în dorința de a contribui la securitatea europeană, în pofida Brexitului.



